Cumhurbaşkanı Erdoğan Bensiyon Pinto'nun oğluna taziyelerini iletti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Yahudi Toplumu Onursal Başkanı Bensiyon Pinto'nun vefatı dolayısıyla oğlu Benjamin Pinto'yu arayarak başsağlığı diledi.

Erdoğan, ayrıca, Türkiye Hahambaşı İsak Haleva ile Türk Yahudi Toplumu Başkanları Erol Kohen ve İshak İbrahimzadeh'e taziye mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Türk Yahudi Toplumu Onursal Başkanı Sayın Bensiyon Pinto'nun vefatından derin bir üzüntü duydum. Sayın Bensiyon Pinto, yüzyıllardır barış ve kardeşlik içinde yaşayan milletimizin bir ferdi olarak, üstlendiği tüm görevlerde ülkemizin birliğine, beraberliğine ve toplumsal zenginliğimize çok kıymetli katkılarda bulunmuştur. Sayın Bensiyon Pinto'nun vefatı dolayısıyla Yahudi cemaatine, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

TBMM Başkanı Şentop'tan taziye telefonu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da Pinto'nun vefatı dolayısıyla oğlu Benjamin Pinto ile telefonla görüşerek taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise yayımladığı taziye mesajında, "Bir arada yaşarken birlik olmuş kadim kültürlerin insanlarıyız. Bugün güzel insanlardan birinin, Türk Yahudi Toplumu Onursal Başkanı Bensiyon Pinto'nun vefat haberini üzülerek öğrendim. Ailesine, sevenlerine ve Türk Yahudi Toplumuna başsağlığı dilerim." ifadesine yer verdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Bensiyon Pinto'nun vefatını teessürle öğrendiğini belirterek, ailesine, sevenlerine ve Yahudi cemaatine başsağlığı diledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise Twitter'daki mesajında, Bensiyon Pinto'nun vefatından büyük üzüntü duyduğunu belirterek, "Zor zamanlarda Türkiye'nin doğru anlaşılması için çok değerli gayretleri olduğuna şahidiz. Değerli ailesine, sevenlerine ve Yahudi cemaatine başsağlığı diliyoruz." ifadesini kullandı.