Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici'ye taziye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin vefat eden kıymetli babası Ali İhsan Destici'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor; Mustafa Bey'e, ailesine ve merhumun tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, BBP Genel Başkanı Destici'ye başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'ye, babası Ali İhsan Destici'nin vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.

Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici'nin vefat eden kıymetli babası Ali İhsan Destici'ye Allah'tan rahmet, başta Sayın Destici olmak üzere ailesine, sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.