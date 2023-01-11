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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başörtüsünde Meclis gereğini yapmazsa son söz milletindir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başörtüsünün anayasayla güvence altına alınmasıyla ilgili, "Şayet Meclisimiz üzerine düşeni yerine getirmezse son sözü milli irade söyleyecek, son kararı milletimiz verecektir" açıklamasını yaptı.

Gündem 11.01.2023, 16:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başörtüsünde Meclis gereğini yapmazsa son söz milletindir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Günümüz dünyasında en çok tartışılan hususların başında insan hakları geliyor. Suriye'den Filistin'e, Yemen'den Arakan'a kadar dünyanın birçok yerinde insan haklarını hiçe sayan ağır ihlallerin yenileri geliyor.

COVID-19 salgını, mülteci meselesi bu acı gerçeğin en çarpıcı örnekleri olarak görülüyor. Göçmenlere yönelik nefret suçları görmezden geliniyor, yok sayılıyor. Gelişmiş diye ifade edilen ülkelerin salgın döneminde kendilerini korumak adına sergiledikleri bencilliklerini bugün utançla hatırlıyoruz.

Yaşam hakkına kasteden eli kanlı caniler sığınmacı kisvesiyle korunuyor. Bugün NATO'da, Avrupa Konseyinde veya BM çatısı altında beraber olduğumuz bazı ülkeler, Türk adaletinden kaçan haydutların sığınağı haline dönüşmüştür. Türkiye'nin terörle mücadelesine şaşı bakanlar gerçeği görecek.

Suriyeli sığınmacıların geri dönüşleri

Şimdiye kadar 550 bin sığınmacı Suriye'ye geri dönmüştür. Diplomatik temaslar meyvesini verdikçe inşallah bu sayılar artacaktır. Biz kardeşlik ve insanlık görevimizi yerine getirmeyi sürdüreceğiz.

Geçen yıl Ege Denizi'nde 20 bin göçmeni ölümün eşiğinden kurtardık. Göçmenlere zulmü reva görenlere hiçbir adım atılmıyor. İnsan haklarını elimizi taşın altına koyarak biz savunmaya devam ediyoruz.

Karadeniz üzerinden tahıl sevkiyatı

Karadeniz üzerinden tahıl koridorunu ve esir takası anlaşmasını hayata gerçirerek gıda ve enerji krizinin çözümüne katkı sağlıyoruz. Putin'in 'Biz tahılı gönderiririz. Sizler de bunun nakliyesini yapıyorsunuz. Ama durumu iyi olan Avrupa ülkelerine değil, az gelişmiş Afrika ülkelerine gönderelim' teklifini ben de kabul ettim. Biz de buna 'varız' dedik. Süreci böylece başlattık.

Taliban'ın kız öğrenci kararı

Kadınlarımızın başörtüsü ve aile kurumuyla ilgili teklifini Meclis'e sunduk. Afganistan'da son dönemdeki başörtülü kızların okullarda okutulmasını engelleme anlayışını biz gayri insani ve gayri İslami buluyoruz. Bu kızlar okullarda okutulmalıdır. İslam böyle bir şeyi kabul etmiyor. Tam aksine beşikten mezara kadar ilim almayı istiyor.

Başörtüsüne anayasal güvence

Meclis üzerine düşeni getirmezse, son kararı milletimizin kendisi verecektir. Hangi siyasi partiden olursa olsun hiçbir vekilimizin böyle ağır bir vebalin altına girmeyeceğini düşünüyorum.

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