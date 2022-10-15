Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın'da incelemelerde bulundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden kazasının olduğu Bartın'a gitti.
Gündem 15.10.2022, 14:37
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan helikopter, Bartın'a ulaştı.
Bugünkü Diyarbakır programını iptal ederek Bartın'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kentte çalışmaları yerinde koordine edeceği bildirildi.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olayda hayatını kaybeden maden işçilerine Allah'tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bartın'ın yanı sıra bazıları İstanbul'a ulaştırılan yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ülkemizin, milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.
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