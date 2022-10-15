banner38

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın'da incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden kazasının olduğu Bartın'a gitti.

Gündem 15.10.2022, 14:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın'da incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan helikopter, Bartın'a ulaştı.

Bugünkü Diyarbakır programını iptal ederek Bartın'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kentte çalışmaları yerinde koordine edeceği bildirildi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olayda hayatını kaybeden maden işçilerine Allah'tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bartın'ın yanı sıra bazıları İstanbul'a ulaştırılan yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ülkemizin, milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı. 

#erdoğan #maden ocağı #bartın
Yorumlar (0)
banner35
16
hafif yağmur
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 9 18
2. Beşiktaş 9 18
3. Konyaspor 9 18
4. Fenerbahçe 8 17
5. Başakşehir 8 17
6. Galatasaray 8 17
7. Trabzonspor 9 17
8. Kayserispor 9 13
9. Kasımpaşa 9 13
10. Gaziantep FK 9 12
11. Alanyaspor 10 12
12. Giresunspor 8 8
13. İstanbulspor 8 8
14. Ankaragücü 8 7
15. Sivasspor 9 7
16. Hatayspor 8 7
17. Antalyaspor 9 7
18. Karagümrük 8 6
19. Ümraniye 9 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 8 17
2. Keçiörengücü 8 15
3. Boluspor 8 15
4. Pendikspor 8 15
5. Bodrumspor 8 14
6. Samsunspor 8 13
7. Rizespor 7 12
8. Bandırmaspor 7 12
9. Sakaryaspor 8 12
10. Manisa FK 7 11
11. Tuzlaspor 8 9
12. Erzurumspor 7 9
13. Adanaspor 8 8
14. Göztepe 7 8
15. Gençlerbirliği 7 6
16. Altınordu 7 6
17. Altay 8 6
18. Ö.K Yeni Malatya 8 3
19. Denizlispor 9 2
Takımlar O P
1. Arsenal 9 24
2. M.City 9 23
3. Tottenham 9 20
4. Chelsea 8 16
5. M. United 8 15
6. Newcastle 9 14
7. Brighton 9 14
8. Brentford 10 13
9. Bournemouth 9 12
10. Fulham 9 11
11. Liverpool 8 10
12. Everton 9 10
13. West Ham United 9 10
14. Leeds United 8 9
15. Crystal Palace 8 9
16. Aston Villa 9 9
17. Southampton 9 7
18. Wolves 9 6
19. Nottingham Forest 9 5
20. Leicester City 9 4
Takımlar O P
1. Barcelona 8 22
2. Real Madrid 8 22
3. Athletic Bilbao 8 17
4. Atletico Madrid 8 16
5. Real Betis 8 16
6. Real Sociedad 8 16
7. Valencia 8 13
8. Osasuna 8 13
9. Villarreal 8 12
10. Rayo Vallecano 9 11
11. Celta Vigo 8 10
12. Mallorca 8 9
13. Real Valladolid 8 8
14. Getafe 9 8
15. Girona 8 7
16. Almeria 8 7
17. Espanyol 8 6
18. Sevilla 8 6
19. Cadiz 8 5
20. Elche 8 2
banner23