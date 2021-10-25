Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.
Gündem 25.10.2021, 12:40 25.10.2021, 12:43
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek.
Kabul, saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek.
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