Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi ziyaret edecek

Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin saati 16.00 olarak açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Bahçeli ile son olarak 9 Kasım'da bir araya gelmişti.

Siyasetin gündemindeki konuları değerlendiren iki isim başörtüsüne anayasal güvence getirecek teklifi ele almış, önümüzdeki dönemde Cumhur İttifakı'nın atacağı adımlarla ilgili de görüş alışverişinde bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu önemli görüşme öncesinde saat 14'te Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin'i kabul edecek. Görüşme Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşecek.

Erdoğan saat 18'de ise Türkmenistan'a hareket edecek. İki gün sürecek ziyareti kapsamında Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılacak.