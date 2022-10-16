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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı El Nahyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed el Nahyan ile telefonda görüştü. Görüşmede, el Nahyan, Bartın’da meydana gelen maden ocağı patlamasında hayatını kaybedenler için Erdoğan'a taziyelerini iletti.

Gündem 16.10.2022, 15:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı El Nahyan ile görüştü

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAE Devlet Başkanı El Nahyan ile görüştüğünü duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayan Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed el Nahyan, Bartın’da meydana gelen maden ocağı patlamasında hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerinin de ele alındığı görüşmede, karşılıklı yatırımlardan ticarete, enerjiden ulaşıma, altyapıdan teknolojiye, geniş bir yelpazede güçlenen iş birliğinin askeri ve savunma sanayii alanlarına da teşmil edilmesi hususunda mutabık kalındı.

#cumhurbaşkanı erdoğan #BAE
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