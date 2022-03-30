Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa şampiyonu güreşçileri tebrik etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli güreşçileri tebrik etti.
Gündem 30.03.2022, 23:28
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli güreşçiler Taha Akgül ile Feyzullah Aktürk'ü tebrik etti.
Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:
"Avrupa Güreş Şampiyonluğunu 9’uncu kez elde ederek büyük bir başarıya imza atan millî güreşçimiz Taha Akgül ile aynı şampiyonada ülkemiz tarihinin 100’üncü altın madalyasını kazanan Feyzullah Aktürk’ü tebrik ediyorum."
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