Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa şampiyonu güreşçileri tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli güreşçiler Taha Akgül ile Feyzullah Aktürk'ü tebrik etti.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

"Avrupa Güreş Şampiyonluğunu 9’uncu kez elde ederek büyük bir başarıya imza atan millî güreşçimiz Taha Akgül ile aynı şampiyonada ülkemiz tarihinin 100’üncü altın madalyasını kazanan Feyzullah Aktürk’ü tebrik ediyorum."