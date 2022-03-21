Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aşık Veysel'i andı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından vefatının 49. yılında halk ozanı Aşık Veysel için bir anma mesajı yayımladı.
Gündem 21.03.2022, 20:12
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Gönül gözüyle baktığı dünyamızı eserleriyle, dizeleriyle, nefesiyle aydınlatan halk ozanımız, büyük usta Aşık Veysel'i vefatının yıl dönümünde saygıyla, rahmetle yad ediyorum." ifadelerine yer verdi.
Gönül gözüyle baktığı dünyamızı eserleriyle, dizeleriyle, nefesiyle aydınlatan halk ozanımız, büyük usta Âşık Veysel’i vefatının yıl dönümünde saygıyla, rahmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/zoyU5FEfQ2— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 21, 2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında Aşık Veysel'in "Uzun ince bir yoldayım" türküsüne de yer verdi.
Kaynak: AA
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