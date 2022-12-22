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Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücreti açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birazdan milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücreti açıkladı. Asgari ücret miktarı Net 8500 TL.

Gündem 22.12.2022, 12:25 22.12.2022, 12:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücreti açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılında uygulanacak asgari ücretin net 8 bin 500 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Milyonlarca çalışanın gözü asgari ücret açıklamasında...

Bize düşen görev milletimiz için hakkaniyetli sonucun ortaya çıkmasını sağlamaktır. Ne emekçilerimizin hakkının yenmesine ne de işverene altından kalkamayacakları bir yükün altına sokmak isteriz. Uzlaşma için samimi gayret sarf ettik. 

Uzlaşma sağlanamadı

Çalışan ve işveren tarafı ortak rakam üzerine anlaşamadı. Taraflardan biri katılmadı ama asgari ücreti ortada bırakamazdık. Geçmişte de hükümetçe sonuçlandırılan asgari ücret vardır. 

Türkiye'de büyüme gayretlerinin en büyüğünün çalışma hayatında aldığımız bir gerçektir. Asgari ücreti açıkladıktan sonra memur ve emekli maaşlarında artış da bu şekilde tespit edilecek. 

Ülkemizde 2002 yılında 184 lira olan asgari ücret bizim dönemimizde reel olarak yüzde 142 oranında artmıştır. Geçtiğimiz yıl asgari ücrete yüzde 50 oranında artış yapılmıştı. Gelir ve damga vergisi de kaldırılmıştı. Ara zamla asgari ücret 5 bin 500 liraya çıkarılmıştı. 

Hem hakları koruyan hem denge gözeten bir yol izliyoruz. Biz hassasız, enflasyon rakamlarının düşüşüne şahitlik edeceğiz. Ülkemizdeki her vatandaşımız planını bu hedefe göre yapmasını bekliyoruz. 

Beklenmedik bir tabloyla karşılaşırsak yine asgari ücrette ara düzenleme yapmaktan da çekinmeyiz. Biz, milletimizle birlikte varız. Asgari ücretle ilgili adımları da bu hissiyatla atıcaz. 

Asgari ücret net 8 bin 500 lira oldu

Şimdi sizlerle önümüzdeki yılın asgari ücret rakamını paylaşmak istiyorum. Net asgari ücret 2023 yılında inşallah 8 bin 500 lira olarak aramızda mutabık kaldık. Bu asgari ücretin öyle ki tabii işverene yansıması olduğu gibi bize de yansıması var. Bütün yansımaları düşünerek bu adımı attık. 

Böylece asgari ücrette geçtiğimiz yılın ocak ayına göre yüzde 94 temmuz ayına göre yüzde 50 oranında artış sağlanmış, yıllık ortalama artış oranı yüzde 70’in üzerinde gerçekleşmiştir. Yeni asgari ücretin çalışan ve işverenlerimiz başta olmak üzere ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

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