Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da görev yapan AFAD personeliyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, selin yaşandığı Kumluca'daki incelemelerinin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) personeli ve gönüllüleriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da eşlik etti.

AFAD Başkanı Yunus Sezer, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, Antalya Kumluca'da yaşanan sel afetinde büyük bir gayret ve özveriyle görev yapan AFAD personelimiz ve gönüllülerimiz ile bir araya geldi. Destek ve himayelerinden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz."