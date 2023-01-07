Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da görev yapan AFAD personeliyle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'nın Kumluca ilçesindeki sel afetinde görev yapan AFAD personeli ile gönüllülere ziyarette bulundu.
Gündem 07.01.2023, 18:50
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, selin yaşandığı Kumluca'daki incelemelerinin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) personeli ve gönüllüleriyle bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da eşlik etti.
AFAD Başkanı Yunus Sezer, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, Antalya Kumluca'da yaşanan sel afetinde büyük bir gayret ve özveriyle görev yapan AFAD personelimiz ve gönüllülerimiz ile bir araya geldi. Destek ve himayelerinden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz."
Kaynak: AA
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|16
|36
|2. Fenerbahçe
|16
|35
|3. Başakşehir
|16
|31
|4. Adana Demirspor
|16
|30
|5. Beşiktaş
|16
|29
|6. Trabzonspor
|16
|29
|7. Konyaspor
|16
|26
|8. Kayserispor
|16
|23
|9. Alanyaspor
|17
|21
|10. Karagümrük
|16
|19
|11. Giresunspor
|16
|19
|12. Gaziantep FK
|16
|18
|13. Kasımpaşa
|17
|18
|14. Antalyaspor
|16
|17
|15. Hatayspor
|17
|17
|16. Ankaragücü
|16
|16
|17. Sivasspor
|17
|15
|18. Ümraniye
|16
|11
|19. İstanbulspor
|16
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|18
|38
|2. Samsunspor
|18
|32
|3. Bodrumspor
|18
|32
|4. Keçiörengücü
|18
|32
|5. Bandırmaspor
|18
|31
|6. Pendikspor
|18
|30
|7. Rizespor
|18
|30
|8. Boluspor
|18
|30
|9. Manisa FK
|18
|28
|10. Sakaryaspor
|18
|25
|11. Göztepe
|18
|24
|12. Altay
|18
|21
|13. Erzurumspor
|18
|20
|14. Tuzlaspor
|18
|19
|15. Adanaspor
|18
|18
|16. Ö.K Yeni Malatya
|18
|15
|17. Denizlispor
|18
|15
|18. Altınordu
|18
|13
|19. Gençlerbirliği
|18
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|17
|44
|2. M.City
|17
|39
|3. Newcastle
|18
|35
|4. M. United
|17
|35
|5. Tottenham
|18
|33
|6. Liverpool
|17
|28
|7. Fulham
|18
|28
|8. Brighton
|17
|27
|9. Brentford
|18
|26
|10. Chelsea
|17
|25
|11. Aston Villa
|18
|22
|12. Crystal Palace
|17
|22
|13. Leicester City
|18
|17
|14. Leeds United
|17
|17
|15. Nottingham Forest
|18
|17
|16. Bournemouth
|18
|16
|17. West Ham United
|18
|15
|18. Everton
|18
|15
|19. Wolves
|18
|14
|20. Southampton
|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|15
|38
|2. Real Madrid
|16
|38
|3. Real Sociedad
|15
|29
|4. Atletico Madrid
|15
|27
|5. Villarreal
|16
|27
|6. Athletic Bilbao
|15
|25
|7. Real Betis
|15
|25
|8. Rayo Vallecano
|15
|23
|9. Osasuna
|15
|23
|10. Valencia
|16
|19
|11. Mallorca
|16
|20
|12. Girona
|15
|17
|13. Almeria
|15
|17
|14. Getafe
|15
|17
|15. Real Valladolid
|16
|18
|16. Celta Vigo
|16
|16
|17. Cadiz
|16
|15
|18. Espanyol
|15
|13
|19. Sevilla
|15
|12
|20. Elche
|16
|4