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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Anayasa değişikliğiyle aile müessesesini de koruyacağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Sergi Salonu'nda İlçe Müftüleri İstişare Toplantısı'na katıldı.

Gündem 31.10.2022, 14:52 31.10.2022, 15:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Anayasa değişikliğiyle aile müessesesini de koruyacağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Materyalizmin tüm insanlığın esir aldığı modern çağda tüm hikmet erbabının sorumluluğu da artmaktadır.

Gençlerimizin bilgilendirilmesi, eğitilmesi konusunda da en büyük görev sizlere düşüyor.

İnsanlık maddi alanda kavuştuğu onca imkana rağmen manevi anlamda zemin kaybediyor. Sapıklık, ahlaksızlık ve çarpık ilişkiler bilinçli şekilde özendirilmektedir. Şimdiden harekete geçip vakitlice önlem almazsak ileride bizim de daha beter sıkıntıları yaşamamız kuvvetle muhtemeldir.

Meclis'e sunacağımız teklifle başörtüsüne anayasal güvence kazandırırken, sapkın akımlar tarafından tehdit edilen aile müessesesini de korumayı hedefliyoruz

Ülkemizde de bu çalışmayı yürütenler var mı? Var. Ama biz bu Müslüman toplumu birilerine yedirmeyeceğiz. TBMM'deki vicdan sahibi tüm milletvekillerimizle bu hedefimize ulaşmayı hedefliyorum.

Hiçbir sebep masum sivilleri, camide namaz kılanları katletme mazereti olamaz.

Kimi kendini bilmezler, Orta Çağ zihniyeti diyerek aşağılamaya çalışasa da milletimiz Kur'an kurslarına gözü gibi bakıyor. 4-6 yaş grubu bu yavrularımızı en güzel şekilde yetiştirmek şartıyla tarihe nazar edeceğiz.

#erdoğan
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