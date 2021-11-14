Cumhurbaşkanı Erdoğan: Altı milyon insanımızı fişlediler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Memur-Sen'in kurucu genel başkanı, gönül adamı Mehmet Akif İnan'ı rahmetle yad ediyorum.

Memur-Sen kamu görevlilerimizin haklarını savunmanın yanında, ülkemizde ve tüm dünyada hakkın, adaletin ve özgürlüklerin gür sesi oluyor.

İdeolojik sendikacılıkla arasına mesafe koyan Memur-Sen darbe ve vesayere dönük tüm teşebbüsler karşısında dik bir duruş sergilemiştir.

Milli irade adımlarına Memur-Sen destek vermiştir. Memur-Sen 28 Şubat başta olmak üzere darbe ve vesayete dönük tüm teşebbüslerin karşısında dik duruş sergilemiştir. Gezi olaylarından 17-25 Aralık girişimine 16 Nisan referandumuna kadar milletimizi istiklalimizi ilgilendiren her kritik hadisede onurlu demokratik bir tavır takınmıştır.

Son 19 yılda vesayetçi sisteme, cuntalara, ihanet çetelerine, terör örgütlerine karşı verdiğimiz zorlu mücadelede yanımızda duran Memur-Sen'e teşekkür ediyorum.

Bay Kemal, öğretmenleri tehdit ediyor, subayları tehdit ediyor, polisleri tehdit ediyor. Kamuda hangi memur varsa sıradan tehdit ediyor. Ama bilmiyor ki benim kamudaki kardeşlerim bunlara pabuç bırakmayacak.

Milletimizin desteğiyle başlattığımız demokrasi mücadelemizi işte böyle bir zeminde yürüttük.

Ülkemize kazandırdığımız her eser için çetin mücadeleler verdik.

Koronavirüsle mücadelede verdiğiniz destek için de şükranlarımı sunuyorum. Merhum İnan'ın temellerini attığı rotasını belirlediği şekilde güçlenerek yolunuza devam edeceğinize inanıyorum.

Buradakiler Türkiye'nin 19 yıl öncesini, iyi hatırlıyor. 28 Şubat'ta ya memur ya öğretmen ya da öğrenci olarak tecrübe etti. Sakalından dolayı, başörtüsünden dolayı okullarından atılanlar fikirlerinden dolayı soruşturma geçirenler oldu. İltica ile mücadele kılıfı adı altında yaklaşık 6 milyon insanımız vesayetçiler tarafından fişlendi.

Sadece MEB'de 33 bin öğretmen disiplin soruşturması 10 bini aşkın öğretmen disiplin cezası aldı 10 bini aşkın öğretmen istifa etti. Hanım kardeşlerimiz inançları ile meslekleri arasında tercih yapmaya zorlandı. Milletin inançlarıyla kavgalı darbeci zihniyetin Türkiye ekonomisine verdiği zarar 300 milyar doların üzerindedir.

1915 Çanakkale Köprüsü 2 milyar Avro'ya yapıldı. Burası Yap-İşlet-Devret modeliyle yapıldı. Burası 12 yıl sonra milletimize kalacak. Birçok yatırımları bu şekilde yaptık.

Bay Kemal Gezi olaylarında Taksim'de değil miydi? Ne iş var senin orada? Çünkü o da Gezici. Bay Kemal de Gezici... Bunlar tahribat yapar biz iş yaparız. Bunların dikili ağacı yok. Bizim işimiz yapmak, bunların işi yıkmak. Aramızdaki fark bu.

Savunma sanayimiz biz geldiğimiz yüzde 20 yerliydi. Şimdi yüzde 80 yerli.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları öncesinde yaptığı konuşmadan notlar;

* Bugün devam eden pandemi krizi batı sisteminin sonunun yaklaştığını göstermektedir. Sağlık sistemine parası olmadığı için tedavi edilemeyen insanlar, batı sisteminin nasıl gayri insani sisteme dönüştüğünü gösterir.

* Batı sisteminin bir yüzü kapitalizm, diğer yüzü emperyalizmdir. Bakın Irak'ta kan gölüne dönmüş bir coğrafya var. Aynı şeyi Tunus'ta Afganistan'da Suriye'de Yemen'de görüyoruz. Tüm bunlar batı sisteminin başka yön tanımadığını gösterir.

* Milli devletler olmasa batı emperyalizmine direnmek olamazdı. Milletiyle bütünleşerek emperyalizme karşı en büyük direnç noktasını oluşturmuştur Türkiye.