Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Mardin İl Başkanlığının yeni binasını açtı

Erdoğan, toplu açılış töreni ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Mardin'de, AK Parti İl Başkanlığının yeni hizmet binasının açılışını, kurdele keserek yaptı.

Açılışta, "Partimizin Mardin il hizmet binasının, yeni hizmet alanının tüm Mardin'imize, Mardinli kardeşlerime hayırlı olmasını temenni ediyorum." diyen Erdoğan, daha sonra parti binasına geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin Valiliğini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin Valiliğine de ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, valiliğe gelişinde tören mangasını selamladı.

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette, valilik şeref defterini imzalayan Erdoğan'a, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş tarafından kentteki çalışmalar hakkında bilgi verildi.