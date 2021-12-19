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Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrikalı gençlerle buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi vesilesiyle Afrikalı gençlerle bir araya geldi.

Gündem 19.12.2021, 17:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrikalı gençlerle buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Afrika’yla dostluğumuzun ve işbirliğimizin gelişmesine özel önem verdik"

Üçüncü Türkiye Afrika-Ortaklık Zirvesi vesilesiyle sizlerle bir araya gelmekten özellikle duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Tabii Afrika Kıtası ile kökü 10’uncu yüzyıla uzanan derin ilişkilerimiz bulunuyor. Afrikalı kardeşlerimiz milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahiptir. Biz de göreve geldiğimiz 2002 yılından itibaren Afrika’yla dostluğumuzun ve işbirliğimizin gelişmesine özel önem verdik.

"30 Afrika ülkesini toplamda 50 defa ziyaret ettim"

Başbakanlık görevim dahil bugüne kadar 30 Afrika ülkesini toplamda 50 defa ziyaret ettim. Çoğu ilk kez olmak üzere kıta genelinden pek çok devlet ve hükümet başkanını da ülkemizde ağırladık. Sadece bu yıl COVID-19 salgınına rağmen sahra altı Afrika'dan 38 üst düzey heyeti Türkiye’de misafir ettik. Aramızdaki mesafeye rağmen Afrika ülkelerini yakın birer komşumuz, daimi dostlarımız olarak addediyoruz. Afrika’nın meselelerine ilişkin olarak kıtadaki ortaklarımızla aynı vizyonu, aynı hassasiyeti paylaşıyoruz.

"Kimseyi dışlamadan Afrika halklarıyla dayanışmamızı artırıyoruz"

Dillerimizin, ırklarımızın, renklerimizin farklı olması bizim için ne bir utanç ne bir üstünlük vesilesidir. Bilakis bunların tamamı Allah’ın biz kullarına bahşettiği bir zenginlik, bir lütuf ve ikramdır. Bu anlayışla tüm çalışmalarımızı insan onuruna yaraşır, sürdürülebilir, adaletli bir kalkınma hedefi doğrultusunda yürütüyoruz. Kimseyi ayırmadan, kimseyi ötekileştirmeden, kimseyi dışlamadan Afrika halklarıyla dayanışmamızı artırıyoruz.

"Kıta çapındaki yatırımlarımızın değeri 6 milyar doları aşıyor"

Ekonomik ilişkilerimizi eşit ortaklık temelinde kazan-kazan anlayışı üzerine inşa ediyoruz. Türk firmaları Afrika genelinde toplam değeri yaklaşık 70 milyar doları geçen 1150’den fazla proje üstleniyor. Kıta çapındaki yatırımlarımızın değeri 6 milyar doları aşıyor. On binlerce Afrikalı kardeşimiz bu şirketlerimizde istihdam ediliyor. Birlikte kazanmanın bereketine inanan bir millet olarak inşallah bundan sonra da ilişkilerimizi bu eksende ilerletmeyi sürdüreceğiz.

"Hem bizim hem de geldiğiniz ülkelerin istikbalisiniz, umudusunuz"

Tüm bunları yaparken temel amacımız siz gençlere daha adil, daha huzurlu, daha müreffeh bir dünya bırakmaktır. Çünkü sizler hem bizim hem de geldiğiniz ülkelerin istikbalisiniz, umudusunuz. Geleceğimizi sağlıklı bir zeminde inşa etmek için nitelikli, vizyoner, erdem ve vicdan sahibi gençlere ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Bu amaçla gerek ülkemiz içinde gerekse ülkemiz dışında birçok projeyi hayata geçirdik.

"Türkiye Burslarından 14 binden fazla Afrikalı kardeşimiz de faydalandı"

Geçmişte farklı kurumların, farklı statülerde verdiği bursları 2012 yılından itibaren Türkiye Bursları adı altında yeniden düzenledik. Kısa sürede büyük başarı kaydeden bu projeyle, eskiden 5-6 ülkeyle sınırlı kalan çalışmaları hamdolsun bugün 180’i aşkın ülkeye teşmil ettik. Devletimizin verdiği burslar sayesinde mezun olmuş ve bugün ülkesine bakan siyasetçi, iş adamı, akademisyen, bürokrat olarak hizmet eden 70 bini aşkın mezunumuz var.

Türkiye Burslarından 14 binden fazla Afrikalı kardeşimiz de faydalandı. Ziyaret ettiğimiz ülkelerde zaman zaman karşılaşıyor, onların başarılarından gerçekten ben de gurur duyuyorum. Türkiye Burslarının yanı sıra Türkiye Maarif Vakfımız da Afrika’nın geleceğine katkı maksadıyla eğitim hizmetlerini başarıyla sürdürüyor. TİKA ve Yunus Emre Enstitümüz de kendi alanlarında başarılı projelere imza atıyor.

Gerek burslu olarak gerekse kendi imkanlarıyla Türkiye’de eğitim alan siz gençlerimizi milletimizin gönül elçileri kabul ediyoruz. Kendi evlatlarımızın geleceği konusunda ne hissediyorsak, onların üzerine nasıl titriyorsak emin olun sizler için de aynı duyguları paylaşıyoruz.

"Sizlere yardımcı olmayı sürdüreceğiz"

Türkiye’yi ikinci vatanınız olarak kabul etmenizi sizlerden özellikle rica ediyorum. Ülkelerinize döndüğünüzde her biriniz Türkiye’nin ve Türk milletinin fahri temsilcileri olarak inşallah bizleri temsil edeceksiniz. Biz de hem buradaki eğitim sürecinizde hem de mezuniyetiniz sonrasında ilgili kurumlarımızla sizlere yardımcı olmayı sürdüreceğiz. Bu düşüncelerle sizlerle beraber olmaktan duyduğum bahtiyarlığı tekrardan ifade etmek istiyorum.

Ayrıntılar geliyor...

#erdoğan #3. TürkiyeAfrika Ortaklık Zirvesi
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