Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika turuna Senegal ile devam edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turunun ilk durağı olan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde temaslarda bulundu. Başkent Kinşasa'da Kongolu Mevkidaşı Tshisekedi ile görüştü. Ziyarette Türkiye ile Kongo arasında ikili işbirliği anlaşmaları imzalandı.

İkinci durak: Senegal

Erdoğan, Afrika turu kapsamında bugün ikinci durağı Senegal'e geçecek. Burada resmi törenle karşılanacak olan Erdoğan, Senegalli mevkidaşı Macky Sall ile başbaşa görüşecek. Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği'nin yeni hizmet binasının resmi açılışını yapacak. Türkiye-Senegal İş Forumuna ve Dakar Olimpik Stadyumunun açılışına katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü ve son durağı Batı Afrika ülkesi Gine Bissau olacak. Türkiye'den bu ülkeye Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk resmi ziyaret gerçekleşecek.

Erdoğan'ın Senegal'e 5'inci ziyareti olacak

Türkiye'nin, 1960'ta bağımsızlığını kazanan Senegal'de 1962'de Dakar'da açtığı dış temsilcilik, Afrika'daki ilk Türk büyükelçiliklerinden oldu.

Senegal'in de Ağustos 2006'da Ankara'da büyükelçilik açmasıyla karşılıklı temsil sağlanarak ilişkiler ivme kazandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en son 28 Şubat 2020'de Senegal'i ziyaret etmiş, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ise 30 Ocak 2021'de Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunmuştu.

Senegal Cumhurbaşkanı Sall, aynı zamanda 16-18 Aralık 2021'de İstanbul'da düzenlenen 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne katılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son ziyaret ile 2013'teki Başbakanlığı dönemi de dahil Senegal'i 5 kez ziyaret etmiş olacak.