Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Adıyaman'da Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim verildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim takdim edildi.
Gündem 27.02.2023, 20:25 27.02.2023, 20:27
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Adıyaman merkezdeki konteyner kenti ve Afet Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Gölbaşı ilçesine geçti.
Burada incelemelerde bulunan Erdoğan'a, bölgede bulunan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu tarafından, Esenler Belediyesi Arama Kurtarma ekibinin Gölbaşı'ndaki çalışmaları sırasında enkazdan çıkardığı vatandaşlarca verilen Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim takdim edildi.
Bayrağı ve Kur'an-ı Kerim'i teslim alan Erdoğan, hayatını kaybedenlere rahmet diledi.
Kaynak: AA
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