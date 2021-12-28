Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 4 ciltlik "Sosyal Bilimler Ansiklopedisi" hediye edildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Hasan Mandal, TÜBİTAK tarafından hazırlanan, baş editörlüğünü Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın yaptığı 4 ciltlik "Sosyal Bilimler Ansiklopedisi"ni, Erdoğan'a arz etti.

2/3 Törende baş editörlüğünü yapmış olduğum ve yaklaşık 700 bilim insanının katkısıyla hazırladığımız 4 ciltlik Sosyal Bilimler Ansiklopedisi, Sayın Cumhurbaşkanımıza Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank ve TÜBİTAK Başkanı Sayın Hasan Mandal tarafından hediye edildi. pic.twitter.com/kMV7KS4lF3 — M. A. Yekta Saraç (@yekta_sarac) December 28, 2021