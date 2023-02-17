Cumhurbaşkanı Erdoğan 248'inci saatte enkazdan kurtarılan Aleyna ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta depremden 248 saat sonra enkaz altından çıkarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez ile telefonda görüşerek, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

❝İnşallah en yakın zamanda bir arada oluruz❞



Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin 248'inci saatinde enkazdan kurtarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez ile telefonda görüştü https://t.co/TkCeP2gNHW pic.twitter.com/F8lpBGQIHy — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 17, 2023

Erdoğan, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Ankara'ya getirilerek Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alınan Aleyna'nın sağlık durumunun iyi olmasından mutluluk duyduğunu ifade etti, İstanbul'dan Ankara’ya döndüğünde Aleyna'yı ziyaret edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Ağrın var mı kızım?" diye sorması üzerine Aleyna, "Çok hafif. Atlattım." yanıtını verdi. Erdoğan ise "Elhamdülillah. Biliyorsun, hastaların duası makbuldür. Senin ismin de çok güzel. Cumhurbaşkanlığında çalışma odamda senin bu isminle 'Aleyna' levhası var. İnşallah en yakın zamanda bir arada oluruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun kızım" dedi.

Aleyna ise "İnşallah" diyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteği için teşekkür etti.