Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'te milli muharip uçak hangardan çıkacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Tahıl sevkiyatı) Cibuti, Somali, Sudan'ın durumu hiç iyi değil. Başka hangi az gelişmiş ülkelerde sıkıntı varsa buralara nakliyeyi gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.

Nükleer santral konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Akkuyu, Sinop, bir üçüncüyü farklı bir merkezde arkadaşlar çalışıyorlar. Ayrıca onu da yapacağız." dedi.

Karadeniz gazı

Karadeniz gazına ilişkin, "BOTAŞ, gazı ulusal sisteme bağlamak için kara boru hattını bu ay içerisinde tamamlayacak." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sakarya sahasında 540 milyar metreküp, henüz bunu aşan yok. Son olarak 110 milyar metreküplük var, tespit edildikçe fazlasını yakalayacağız." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Sondaj gemileriyle arama) Bu konuyla ilgili teklifler geliyor. Libya, bu tür çalışmaların içerisine girebiliriz diyor." dedi.

Yalova'da mahkeme heyetine tepki gösteren CHP'li vekillere ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Süratle bunların dokunulmazlıklarının kaldırılması gerekir. Türkiye'de bağımsız mahkemeler olduğunu, kararlarıyla konuşan hakimler olduğunu CHP'lilere de öğreteceğiz, öğrenecekler."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aile yapımızı her türlü sapkınlıktan, marjinal akımlardan, yozlaşmadan koruyacağız. Buradan taviz veremeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Kılıçdaroğlu) Bu ara başörtülü bayanları alıp onlara rozet takıyor. Bu seçimlerde başörtülü birkaç aday da çıkarırsa hiç şaşmayın, mecburen bunu yapacak. Başörtüsünü özellikle CHP'nin takiye siyasetine malzeme olmaktan kurtaracağız." diye konuştu.

"Cenk ve Gezgin füzeleri gibi nicelerinin müjdelerini vereceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Testi Yunanlıları çıldırtan Tayfun'un 561 kilometre menzili var, bunu uzatacağız. Cenk ve Gezgin füzeleri gibi nicelerinin müjdelerini vereceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yunanistan'ın aklını başına alması lazım. Tahrik ve provokasyonlarla bir yere varamayacaklarını öğrenmeleri lazım." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçim sonucu ne olursa olsun İsrail'le ilişkileri karşılıklı hassasiyetlere saygı ve ortak çıkarlar temelinde sürdürülebilir zeminde yürütmeyi arzu ediyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(İsrail ile normalleşme) Değerlere saygı gösterildiği sürece, kazan kazan diplomasisiyle sadece Türkiye ve İsrail değil tüm bölge kazançlı çıkacaktır." dedi.

"2023'te milli muharip uçak hangardan çıkacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2023'te milli muharip uçak hangardan çıkacak. Hürjet, Bayraktar Kızılelma, TB3 SİHA Anadolu uçak gemimize inip kalkacak. Atak 2 ilk uçuşunu gerçekleştirecek." diye konuştu.

"Arsa ve iş yeri başvurularımızın süresini 15 Kasım'a kadar uzatıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(İlk Evim İlk İş Yerim Projesi) 7 Kasım'da sona erecek arsa ve iş yeri başvurularımızın süresini inşallah 15 Kasım'a kadar uzatıyoruz." şeklinde konuştu.