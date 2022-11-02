banner38

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'te milli muharip uçak hangardan çıkacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı görüşmede Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 2 adet Togg otomobil istediğini bildirdi. 

Gündem 02.11.2022, 23:52 02.11.2022, 23:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'te milli muharip uçak hangardan çıkacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Tahıl sevkiyatı) Cibuti, Somali, Sudan'ın durumu hiç iyi değil. Başka hangi az gelişmiş ülkelerde sıkıntı varsa buralara nakliyeyi gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.

Nükleer santral konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Akkuyu, Sinop, bir üçüncüyü farklı bir merkezde arkadaşlar çalışıyorlar. Ayrıca onu da yapacağız." dedi.

Karadeniz gazı

Karadeniz gazına ilişkin, "BOTAŞ, gazı ulusal sisteme bağlamak için kara boru hattını bu ay içerisinde tamamlayacak." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sakarya sahasında 540 milyar metreküp, henüz bunu aşan yok. Son olarak 110 milyar metreküplük var, tespit edildikçe fazlasını yakalayacağız." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Sondaj gemileriyle arama) Bu konuyla ilgili teklifler geliyor. Libya, bu tür çalışmaların içerisine girebiliriz diyor." dedi.

Yalova'da mahkeme heyetine tepki gösteren CHP'li vekillere ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Süratle bunların dokunulmazlıklarının kaldırılması gerekir. Türkiye'de bağımsız mahkemeler olduğunu, kararlarıyla konuşan hakimler olduğunu CHP'lilere de öğreteceğiz, öğrenecekler."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aile yapımızı her türlü sapkınlıktan, marjinal akımlardan, yozlaşmadan koruyacağız. Buradan taviz veremeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Kılıçdaroğlu) Bu ara başörtülü bayanları alıp onlara rozet takıyor. Bu seçimlerde başörtülü birkaç aday da çıkarırsa hiç şaşmayın, mecburen bunu yapacak. Başörtüsünü özellikle CHP'nin takiye siyasetine malzeme olmaktan kurtaracağız." diye konuştu.

"Cenk ve Gezgin füzeleri gibi nicelerinin müjdelerini vereceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Testi Yunanlıları çıldırtan Tayfun'un 561 kilometre menzili var, bunu uzatacağız. Cenk ve Gezgin füzeleri gibi nicelerinin müjdelerini vereceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yunanistan'ın aklını başına alması lazım. Tahrik ve provokasyonlarla bir yere varamayacaklarını öğrenmeleri lazım." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçim sonucu ne olursa olsun İsrail'le ilişkileri karşılıklı hassasiyetlere saygı ve ortak çıkarlar temelinde sürdürülebilir zeminde yürütmeyi arzu ediyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(İsrail ile normalleşme) Değerlere saygı gösterildiği sürece, kazan kazan diplomasisiyle sadece Türkiye ve İsrail değil tüm bölge kazançlı çıkacaktır." dedi.

"2023'te milli muharip uçak hangardan çıkacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2023'te milli muharip uçak hangardan çıkacak. Hürjet, Bayraktar Kızılelma, TB3 SİHA Anadolu uçak gemimize inip kalkacak. Atak 2 ilk uçuşunu gerçekleştirecek." diye konuştu.

"Arsa ve iş yeri başvurularımızın süresini 15 Kasım'a kadar uzatıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(İlk Evim İlk İş Yerim Projesi) 7 Kasım'da sona erecek arsa ve iş yeri başvurularımızın süresini inşallah 15 Kasım'a kadar uzatıyoruz." şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
banner35
15
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 11 26
2. Başakşehir 11 23
3. Adana Demirspor 12 23
4. Beşiktaş 12 22
5. Galatasaray 11 21
6. Trabzonspor 11 21
7. Konyaspor 12 20
8. Kayserispor 12 20
9. Alanyaspor 12 16
10. Gaziantep FK 11 15
11. Kasımpaşa 12 14
12. Antalyaspor 11 13
13. Karagümrük 11 12
14. Ankaragücü 11 11
15. Sivasspor 12 10
16. Hatayspor 11 10
17. Giresunspor 11 9
18. İstanbulspor 11 8
19. Ümraniye 11 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 11 24
2. Keçiörengücü 11 21
3. Boluspor 10 19
4. Bodrumspor 10 18
5. Pendikspor 10 18
6. Samsunspor 11 17
7. Manisa FK 10 16
8. Rizespor 10 15
9. Sakaryaspor 11 15
10. Göztepe 10 14
11. Bandırmaspor 10 14
12. Tuzlaspor 10 12
13. Altınordu 10 12
14. Adanaspor 11 11
15. Altay 11 11
16. Erzurumspor 10 10
17. Ö.K Yeni Malatya 11 9
18. Gençlerbirliği 10 6
19. Denizlispor 11 2
Takımlar O P
1. Arsenal 12 31
2. M.City 12 29
3. Tottenham 13 26
4. Newcastle 13 24
5. M. United 12 23
6. Chelsea 12 21
7. Fulham 13 19
8. Brighton 12 18
9. Liverpool 12 16
10. Crystal Palace 12 16
11. Brentford 13 15
12. Everton 13 14
13. West Ham United 13 14
14. Bournemouth 13 13
15. Leeds United 12 12
16. Aston Villa 13 12
17. Southampton 13 13
18. Leicester City 13 11
19. Wolves 13 10
20. Nottingham Forest 13 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 12 32
2. Barcelona 12 31
3. Atletico Madrid 12 23
4. Real Betis 12 23
5. Real Sociedad 12 22
6. Athletic Bilbao 12 21
7. Osasuna 12 20
8. Villarreal 12 18
9. Rayo Vallecano 12 18
10. Valencia 12 15
11. Real Valladolid 12 14
12. Mallorca 12 13
13. Almeria 12 13
14. Getafe 12 13
15. Espanyol 12 11
16. Celta Vigo 12 11
17. Girona 12 10
18. Sevilla 12 10
19. Cadiz 12 10
20. Elche 12 4
banner23