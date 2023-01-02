Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2022 ihracatımız 254,2 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da 2022 yılı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

"Küresel olumsuzluklara rağmen 2022 yılı ihracatımız geçen yıla göre yüzde 12,9 oranında artışla 254,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, hedeflerinin, dünyanın en çok ihracat yapan ilk 10 ülkesi arasında yer almak olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun ilk yılının ülkemizin önemli başarı ve rekorlara imza atacağı bir yıl olmasını temenni ediyorum.

Son 20 yılda çok çalıştık, çok çabaladık. Geçmişin ihmal ve hatalarını telafi ettik, geleceğin altyapısını kurduk.

Artık kimseye özenmeden her alanda kendi özgün politikalarını geliştiren ve uygulayan bir Türkiye var. Eğitimden sağlığa, adaletten güvenliğe, tarımdan spora her alanda Türkiye fotoğrafını görebilmek mümkündür. En somut rakamları görebildiğimiz alan ihracattır.

Dünyadaki olaylar ekonomimizin ve ihracatımızın hızını kesemedi. Tam tersine krizi fırsata çevirerek rekorlar kırdık. İhracat tek başına tarihi büyüme oranına 5,3 puanlık katkı yaptı. Geçtiğimiz yılda istikrarlı büyümemizi sürdürdürdük.

İhracatımız üreten, ekonomomizin itici gücü olmaya devam ediyor. Ekonomi programımızın olumlu etkileri istihdam verilerine de yansıdı. 2022 yılı üçüncü çeyreğinde 3,5 milyon ilave istihdama kavuştu.

Dünyanın siyasi ve ekonomik sıkıntılarla uğraştığı dönemde, üretimde söz sahibi olmak, katma değerle marka oluşturmak, ülke ekonomisine katkı sağlamak, tüm bu işleri başarmak kolay değildir.

Bu tablo Türkiye'nin krizleri fırsata çeviren bir ülke haline geldiğini gösteriyor.

2022'de 254,2 milyar dolarlık rekor ihracat

Küresel olumsuzluklara rağmen 2022 yılı ihracatımız geçen yıla göre yüzde 12,9 oranında artışla 254,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam cumhuriyet tarihimizin rekorudur. Bu rakamın ortaya çıkmasında tüm kalemlerde görev yapanları şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. Bundan sonra hedefimiz Türkiye'nin dünyada en çok ihracat yapan ilk 10 ülke arasında yer almasıdır.

2022 yılı ocak-kasım dönemide ihracat ailesine katılan yeni firma sayısı 9 bin 700'ü aştı. Aynı dönemde 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan il sayımız 5'ten 21'e yükseldi. İhracat yapmayan hiçbir ilimiz kalmadı.

Milli parayla ihracat yapılan ülke ve bölgeler 197'yi buldu

Ey gayri milliler burayı dinleyin, milli paramızla ihracat yaptığımız ülke ve bölgeler 197'yi buldu. Bundan 20 yıl önce yola çıktığımızda 36 milyar dolar olarak devraldığımız ihracatımızı tam 7 kat artırdık.

Mal ve hizmet ihracatında yazdığımız bu başarı hikayesiyle hamdolsun 350 milyar dolara ulaşan büyük bir ihracat ekonomisini hep birlikte oluşturduk.

Bugün Türkiye, ABD'den sonra dizi ihracatında 2. sıradadır. 800 milyonu aşkın izleyiciyle Türk dizileri beğeni topluyor. Dizi ve film ihracatımızın bu yıl 1,5 milyar doları aşarak 1,5 milyar izleyiciye ulaşmasını hedefliyoruz.