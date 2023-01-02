banner38

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2022 ihracatımız 254,2 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ihracatının yüzde 12,9 artarak, 254,2 milyar dolara yükseldiğini açıkladı. Erdoğan, "Bu rakam cumhuriyet tarihimizin rekorudur. Hedefimiz, Türkiye'nin dünyanın en çok ihracat yapan ilk 10 ülkesi arasındaki yerini almasını sağlamak" dedi.

Gündem 02.01.2023, 13:10 02.01.2023, 14:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2022 ihracatımız 254,2 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da 2022 yılı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

"Küresel olumsuzluklara rağmen 2022 yılı ihracatımız geçen yıla göre yüzde 12,9 oranında artışla 254,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, hedeflerinin, dünyanın en çok ihracat yapan ilk 10 ülkesi arasında yer almak olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun ilk yılının ülkemizin önemli başarı ve rekorlara imza atacağı bir yıl olmasını temenni ediyorum.

Son 20 yılda çok çalıştık, çok çabaladık. Geçmişin ihmal ve hatalarını telafi ettik, geleceğin altyapısını kurduk.

Artık kimseye özenmeden her alanda kendi özgün politikalarını geliştiren ve uygulayan bir Türkiye var. Eğitimden sağlığa, adaletten güvenliğe, tarımdan spora her alanda Türkiye fotoğrafını görebilmek mümkündür. En somut rakamları görebildiğimiz alan ihracattır.

Dünyadaki olaylar ekonomimizin ve ihracatımızın hızını kesemedi. Tam tersine krizi fırsata çevirerek rekorlar kırdık. İhracat tek başına tarihi büyüme oranına 5,3 puanlık katkı yaptı. Geçtiğimiz yılda istikrarlı büyümemizi sürdürdürdük.

İhracatımız üreten, ekonomomizin itici gücü olmaya devam ediyor. Ekonomi programımızın olumlu etkileri istihdam verilerine de yansıdı. 2022 yılı üçüncü çeyreğinde 3,5 milyon ilave istihdama kavuştu.

Dünyanın siyasi ve ekonomik sıkıntılarla uğraştığı dönemde, üretimde söz sahibi olmak, katma değerle marka oluşturmak, ülke ekonomisine katkı sağlamak, tüm bu işleri başarmak kolay değildir.

Bu tablo Türkiye'nin krizleri fırsata çeviren bir ülke haline geldiğini gösteriyor.

2022'de 254,2 milyar dolarlık rekor ihracat

Küresel olumsuzluklara rağmen 2022 yılı ihracatımız geçen yıla göre yüzde 12,9 oranında artışla 254,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam cumhuriyet tarihimizin rekorudur. Bu rakamın ortaya çıkmasında tüm kalemlerde görev yapanları şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. Bundan sonra hedefimiz Türkiye'nin dünyada en çok ihracat yapan ilk 10 ülke arasında yer almasıdır.

2022 yılı ocak-kasım dönemide ihracat ailesine katılan yeni firma sayısı 9 bin 700'ü aştı. Aynı dönemde 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan il sayımız 5'ten 21'e yükseldi. İhracat yapmayan hiçbir ilimiz kalmadı.

Milli parayla ihracat yapılan ülke ve bölgeler 197'yi buldu

Ey gayri milliler burayı dinleyin, milli paramızla ihracat yaptığımız ülke ve bölgeler 197'yi buldu. Bundan 20 yıl önce yola çıktığımızda 36 milyar dolar olarak devraldığımız ihracatımızı tam 7 kat artırdık.

Mal ve hizmet ihracatında yazdığımız bu başarı hikayesiyle hamdolsun 350 milyar dolara ulaşan büyük bir ihracat ekonomisini hep birlikte oluşturduk.

Bugün Türkiye, ABD'den sonra dizi ihracatında 2. sıradadır. 800 milyonu aşkın izleyiciyle Türk dizileri beğeni topluyor. Dizi ve film ihracatımızın bu yıl 1,5 milyar doları aşarak 1,5 milyar izleyiciye ulaşmasını hedefliyoruz.

Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 15 33
2. Fenerbahçe 15 32
3. Başakşehir 15 30
4. Adana Demirspor 15 27
5. Beşiktaş 15 26
6. Trabzonspor 15 26
7. Konyaspor 15 25
8. Kayserispor 15 23
9. Alanyaspor 16 21
10. Giresunspor 15 19
11. Gaziantep FK 15 17
12. Karagümrük 15 16
13. Ankaragücü 15 16
14. Antalyaspor 14 16
15. Kasımpaşa 15 15
16. Hatayspor 15 15
17. Sivasspor 16 14
18. İstanbulspor 15 11
19. Ümraniye 15 10
Takımlar O P
1. Eyüpspor 18 38
2. Samsunspor 18 32
3. Bodrumspor 18 32
4. Keçiörengücü 18 32
5. Bandırmaspor 18 31
6. Pendikspor 18 30
7. Rizespor 18 30
8. Boluspor 18 30
9. Manisa FK 18 28
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 18 24
12. Altay 18 21
13. Erzurumspor 18 20
14. Tuzlaspor 18 19
15. Adanaspor 18 18
16. Ö.K Yeni Malatya 18 15
17. Denizlispor 18 15
18. Altınordu 18 13
19. Gençlerbirliği 18 7
Takımlar O P
1. Arsenal 16 43
2. M.City 16 36
3. Newcastle 17 34
4. M. United 16 32
5. Tottenham 17 30
6. Liverpool 16 28
7. Fulham 17 25
8. Chelsea 16 25
9. Brighton 16 24
10. Brentford 17 23
11. Crystal Palace 16 22
12. Aston Villa 17 21
13. Leicester City 17 17
14. Leeds United 16 16
15. Bournemouth 17 16
16. Everton 17 15
17. West Ham United 17 14
18. Nottingham Forest 17 14
19. Wolves 17 13
20. Southampton 17 12
Takımlar O P
1. Barcelona 15 38
2. Real Madrid 15 38
3. Real Sociedad 15 29
4. Atletico Madrid 15 27
5. Athletic Bilbao 15 25
6. Real Betis 15 25
7. Villarreal 15 24
8. Rayo Vallecano 15 23
9. Osasuna 15 23
10. Valencia 15 19
11. Mallorca 15 19
12. Girona 15 17
13. Almeria 15 17
14. Getafe 15 17
15. Real Valladolid 15 17
16. Espanyol 15 13
17. Celta Vigo 15 13
18. Sevilla 15 12
19. Cadiz 15 12
20. Elche 15 4
banner23