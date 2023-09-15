Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 danışmanıyla yolları ayırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 danışmanının görevden alınma sürecini yazan Hande Fırat, "Çoğu 65 yaş ve üstündekiler. Tek tek arandılar, önceden konuşularak, istifa mekanizması harekete geçirildi" dedi.

Hürriyet yazarı Hande Fırat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 başdanışmanı ile yollarını ayırdığını, bu 15 isimle konuşarak istifa mekanizmasının harekete geçirildiğini yazdı.

Fırat, hem kurullarla hem de başdanışmanlıklarla ilgili değerlendirme sürecinin devam ettiğini de belirtti.

Fırat, Erdoğan bazı başdanışmanları ile yollarını ayırmasına yönelik şunları yazdı:

"Herhangi bir açıklama yapılmadı ama yaklaşık 15 isim istifa etti.

Görevleri sona eren isimlerin çoğu 65 yaş ve üstündekiler.

Tek tek arandılar, 'Gençleşme ve değişim' ifadelerinin ardından 'Bir aile olunduğunun' da altı çizildi.

Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlarının görevden alınması kararname ile oluyor. Bu yöntem yerine önceden konuşularak, istifa mekanizması harekete geçirildi."