Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13'üncü Büyükelçiler Konferansı'na katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Çankaya Köşkü'nde Büyükelçiler Konferansı'na katılacak.

Konferansın resmi açılışı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun hitabı ile gerçekleştirilecek.

Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın dört bir yanından gelen Türk büyükelçilerle, son dönemdeki bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirecek.

Konferansta, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanı sıra AGİT Genel Sekreteri ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı da büyükelçilere hitap edecek.

Tema “2023 ve Ötesinde Akil ve Müşfik Türk Diplomasisi”

2008 yılından beri düzenli olarak gerçekleştiren Büyükelçiler Konferansı’nın bu yıl ki teması “2023 ve Ötesinde Akil ve Müşfik Türk Diplomasisi” olarak belirlendi.

Cuma gününe kadar sürecek konferansta Türk dış politikasındaki son durum üzerinde durulacak.