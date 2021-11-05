Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan'dan Diyarbakır annelerine ziyaret

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 795'inci gününde sürüyor.

15 Temmuz gazisi ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, beraberinde İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ile beraber Diyarbakır annelerini ziyaret ederek, oturma eylemini sürdüren ailelerle görüştü.

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Aslan, cennetin annelerin ayakları altında olduğunu söyledi.

Annelerin yanında olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Aslan, şöyle konuştu:

"Bu necip milletin birliğine, beraberliğine darbe vurmaya çalışan terör örgütünün elindeki evlatlarınızı kurtarmak için başlattığınız bu ulvi duruşunuzda, her daim yanınızda olduğumu hissettirmek için aranıza katıldım. Emin olun ki, tüm terör örgütlerinin hain emelleri, sizin bu kararlı duruşunuz karşısında parçalanacaktır. Milletimiz tüm benliğiyle, yanınızda olmaya devam edecektir. Evlatlarınızın, yürekleri yanan tüm annelerin çağrısına ve sıcaklığına dönmelerini temenni ediyorum."

Aslan, ziyaretin ardından 20 yıl önce şehit edilen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın merkez Yenişehir ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'ndaki anıtını ziyaret etti.