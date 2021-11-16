Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Yekta Saraç, 7 üniversiteyi tebrik etti
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Yekta Saraç, sosyal medya adresinden YÖK başkanlığı yaptığı dönemde 2016 yılında başlatılan "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi"ne dahil olan üniversiteleri tebrik etti.
Gündem 16.11.2021, 10:37 16.11.2021, 10:53
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Yekta Saraç, tebrik dileklerini şu şekilde iletti;
2016 yılında başlattığımız "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi"ne geçtiğimiz günlerde dahil olan üniversitelerimizi, rektörlerini ve ekiplerini tebrik ederim.
2016 yılında başlattığımız "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi"ne geçtiğimiz günlerde dahil olan üniversitelerimizi, rektörlerini ve ekiplerini tebrik ederim. pic.twitter.com/R9RvNhyVQr— M. A. Yekta Saraç (@yekta_sarac) November 16, 2021
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