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Cumhur İttifakı reddetti: Suya yine zam yapamadı

İSKİ'nin suya zam teklifi Cumhur İttifakı üyelerinin oylarıyla reddedildi.

Gündem 16.02.2022, 22:36
Cumhur İttifakı reddetti: Suya yine zam yapamadı

İSKİ Olağanüstü Genel Kurulu, Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul'un başkanlığında gerçekleştirildi.

Genel Kurul gündeminde su zammı görüşüldü. İSKİ'nin teklifinde kullanılan su ile atık su bedeli ayrı ayrı kademeli olarak sunuldu.

Hali hazırda 5,56 lira olan 1 metreküp su, konutta 10 metreküpe kadar 6,40, 11-20 metreküpe 9,40, 21 ve üzerine ise 10,00 lira olarak öngörüldü. İş yerlerinde ise 15 metreküpe kadar 15 lira, 16-30 metreküp arasına 16,50 lira, 31 ve üzerinde ise 17,90 lira olarak teklif edildi.

Atık su bedeli için konutta 10 metreküpe kadar 3,20 lira, 11-20 metreküpe 4,70 lira, 21 ve üzerine 5,00, iş yerlerinde ise 15 metreküpe kadar 7,50 lira, 16-30 kademe arası 8,25 lira, 31 ve üzeri kullanımda ise 8,95 lira teklif edildi.

Aylık TÜFE artışı teklif edildi

Konutlarda tüketilen her 2,5 metreküp suyun 0,5 metreküplük kısmının insani su hakkı olarak ücretsiz tüketiminin de 10 metreküplükle sınırlandırılması teklif edildi.

Ayrıca teklifte, her ay su satış tarifelerine TÜFE oranındaki artış ile Yİ-ÜFE oranındaki artışı toplamının ikiye bölünmesi ile elde edilecek oranın birim fiyatlarının yansıtılacağı belirtildi.

Cumhur İttifakı’nın teklifi

İSKİ'nin teklifine karşı Cumhur İttifakı teklifinde, kullanılan suyun içerisinde atık suyu da bulundurdu. Konutlarda 15 metreküpe kadar 7,99, 16-30 metreküp arası 12,10 lira, 31 metreküp ve üzeri 13 lira sunuldu. İş yerlerinde ise kademesiz 21,50 lira teklif verildi.

İnsani su hakkında da sınırın 30 metreküp olması teklif edildi.

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, İSKİ'nin maliyetlerinde çok ciddi artışlar olduğunu, bütçenin hazırlandığı tarihteki fiyatlar ile bugünün fiyatları arasında farklar oluştuğunu belirterek, 2022 bütçesinde ve yatırım programında olan işleri, hizmetleri ve yatırımları yapmak için bugün başka fiyat koşulların oluştuğunu anlattı.

AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş ise İBB'li CHP yönetiminin beceriksizliğini kapatabilmek için İSKİ bürokratlarının olağanüstü bir gayret gösterdiğini ifade etti.

İBB yönetiminin 3 yıllık dönemde 5 olağan, 5 de olağanüstü genel kurula, zam teklifiyle geldiğini anlatan Gökkuş, "3 ayda bir İSKİ Genel Kurulu yapıyoruz. Bu teklifle iki tane hile yapılıyor. Su bedelini, su ve atık su bedeli diye birbirinden ayırıyorlar. Sözde su bedelinde indirim yaptık diyorlar. Dolayısıyla yapılan zammı küçük göstermeye çalışıyorlar." diye konuştu.

CHP'li İBB yönetiminin, suya yüzde 175'e varan zam teklifiyle geldiğini belirten Gökkuş, İSKİ'nin teklifinin kabul edilemez olduğunu, teklifin makul ve mantıklı bir seviyeye getirildiğini söyledi.

Mecliste gerginlik yaşandı

İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan’ın konuşması sırasında AK Partili ve MHP'li üyelere seslenerek, "Bakın gidiyorsunuz, çok hızlı gidiyorsunuz...Buralardan içeriye giremeyeceksiniz. Halk sokmayacak sizi buralara" şeklindeki sözleri nedeniyle meclis üyeleri arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın ve gerginliğin büyümesi üzerine Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul oturuma ara verildi.

İSKİ’nin teklifi reddedildi

Aranın ardından devam edilen kurulda İSKİ'nin su fiyatlarına kademeli olarak öngörülen zam teklifi, Cumhur İttifakı'nın oylarıyla oy çokluğuyla reddedildi.

Genel Kurulun ardından gazetecilere açıklamada bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İBB'nin yüzde 90 ile yüzde 175 arasında zam yapmak üzere bir teklif ile kurula geldiğini, Cumhur İttifakı'nın ise yüzde 43 ile yüzde 55 arasında bir zamla revize edilmesi talebinde bulunduğunu söyledi.

CHP ve İYİ Parti'nin teklifini reddettiklerini ifade eden Göksu, şöyle konuştu:

"AK Parti'nin yüzde 42 ila yüzde 55 arasındaki teklifi, Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve İBB tarafından kabul edilmedi. Kendi teklifleri olan yüzde 90 ila yüzde 175 arasındaki teklifi kabul etmemiz konusunda ısrar ettiler. Biz de İstanbullular adına yüzde 90 ile yüzde 175 arasında yapılmak istenen teklifi reddederek AK Parti'nin teklifinin Milliyetçi Hareket Partisi'nin teklifinin yani yüzde 43 ile yüzde 55'in kabul edilmesini teklif ettik. Bunu kabul etmeyince haliyle biz o büyük fahiş zammı kabul edemezdik, bu fahiş zammı reddettik."

Cumhur İttifakı'nın teklifini oylamaya sunmadıklarını kaydeden Göksu, "Çünkü onlar kendi tekliflerinde ısrar ettiler ve bizim teklifimizi kabul etmeyeceklerini ifade ettikleri için biz oylamaya sunduğumuzda AK Parti oy verdiğinde bu kabul edilecek. Kabul edildiği için çıkıp şu propagandayı yapacaklardı. 'Bakın suya biz zam yapmadık, AK Parti yüzde 43 zam yaptı' diyeceklerdi. Onun için o manipülasyonun önüne geçmek için o teklifi sunmadık." diye konuştu.

İnsani su kullanım hakkının faturalara yansıtılmamasına ilişkin soru üzerine ise Göksu, "Şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi, hukuksuz bir şekilde bunu uygulamıyor. Eğer bu aydan itibaren uygulamazlarsa AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak suç duyurusunda bulunacağız, meclis üyeleri olarak." dedi.

Kaynak: AA
#İBB #suya zam #Cumhur ittifakı
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