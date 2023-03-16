Cumhur İttifakı'nın kriteri vatan ve millet

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın genişlemesi konusunda yaşanan tartışmalarla ilgili net bir mesaj verdi.

Başta HÜDA PAR olmak üzere ittifaka dahil olan partilerle ilgili başlatılan tartışmalara değinen Erdoğan, ittifakın kriterini "Vatan ve millet" olarak koydu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, Cumhur İttifakı'nın genişlemesiyle ilgili kriterlerini de ilan etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, Necip Fazıl'a enteresan yakıştırmalar yaptığını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Üstadı da ona kim takdim etti, onu da bilmiyoruz. Takdim ediyorsun, bari doğru takdim et. 14 Mayıs'a, Üstat Necip Fazıl'ın o veciz ifadesiyle 'pekleşerek' yani safları sıklaştırarak, birbirimize kenetlenerek, kalbimizde her bir insanımıza yer açarak hazırlanacağız. 'Önce vatanım ve milletim' diyen herkesle işbirliği yapmanın, ortak bir zeminde buluşmanın yollarını arayacağız. Şayet samimiyetle çalışırsak vatandaşımıza layıkıyla hizmet edersek Allah'ın izniyle istikametimiz de istikbalimiz de aydınlıktır."

HÜDA PAR BAŞKANI YAPICIOĞLU: BÖLÜCÜ DEĞİLİZ

Hüda Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ise, kendilerine yönelik eleştirilere, "Kardeşlik" mesajı verdi.

Yapıcıoğlu, "Biz bölücü de değiliz, birilerinin heykelini dikme peşinde de değiliz. Bayrakla bir derdimiz yok. Bölünüp ayrı bir devlet kuralım da demiyoruz. Biz bin yıldır İslam paydasında beraber yaşayan Türk ve Kürt'ün kardeşliğini savunuyoruz." dedi.