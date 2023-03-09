Cumhur İttifakı'na iki parti daha katılıyor

Anavatan Partisi ve DSP'nin Cumhur İttifakı'nı katılacağı ortaya çıktı. Gelişmeyi, Sabah yazarı Mahmut Övür duyurdu.

Sabah yazarı Mahmut Övür, Anavatan Partisi ve DSP'nin Cumhur İttifakı'nı katılacağını yazdı.

“Şu sıralarda Cumhur İttifakı'nda da bir hareketlilik var” diyerek kulisleri paylaşan Övür yazısının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Yeni siyasi aktörlerden, yakın tarihte iz bırakmış partilerden söz ediliyor. Ama ayrıntılarını önümüzdeki günlerde öğreneceğimiz şu iki gelişme dikkat çekici: Rahmetli Özal'ın kurduğu Anavatan Partisi ile solun efsanevi lideri Ecevit'in DSP'si de Cumhur İttifakı'na katılıyor."

DSP’DEN MİLLET İTTİFAKI’NA RET GELMİŞTİ

Geçtiğimiz pazartesi günü Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen Altılı Masa toplantısı sonrasında Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu duyuruldu.

Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal ise önceki gün TVNET canlı yayınına konuk olduğu sırada kendisine sorulan "Millet İttifakı'nı ve Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek misiniz?" sorusuna kesin bir dille cevap vermiş ve şu ifadeleri kullanmıştı: "Ülkenin bekasını sıkıntıya sokacak bazı girişimler varsa DSP o çalışmaların bırakın içinde olmayı kenarında dahi olmaz."