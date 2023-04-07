Cumhur İttifakı'na bir parti daha katılıyor

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik DSP Genel Merkezi’nde Genel Başkan Önder Aksakal'ı ziyaret etti. Görüşme sonrası Aksakal ile basın açıklaması yapan Yıldırım "Bu seçimlerde beraber yol yürüyeceğimizi düşündük. Görüşlerimiz farklı olsa da hassasiyetlerimiz aynı." açıklamasında bulundu. Aksakal ise Başkanlık Kurulu'ndaki toplantının ardından karar vereceklerini ve AK Parti'ye ziyaret gerçekleştireceklerini belirtti.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik DSP'yi ziyaret etti.

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimlere ilişkin değerlendirmenin yapıldığı görüşme sonrası basın açıklaması yapıldı.

Binali Yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları;

14 Mayıs'ta bir seçim yaşayacağız. O seçim çerçevesinde partiler, programlarıyla ittifaklarıyla millete kendilerini ifade ediyorlar. DSP deyince rahmetli Ecevit'i anmadan olmaz. Onlar bu ülkenin egemenliğinin ayrılmaz parçası olan Kıbrıs'ın fatihleridir.

Bu seçimler ülkemizin bölgede hükümranlığının ve emperyal hedeflerin bir çekişmesi olacağını öngörüyoruz. Bu bizim öngörümüz değil dış çevrelerde ortaya konulan bir hakikat. Bu seçimlerde beraber yol yürüyeceğimizi düşündük ve bu teklifi DSP'ye ve arkadaşlarına ilettik. Kendileri değerlendirip ona göre hareket edeceğiz. Ziyaretimizin amacı budur.

Aksakal'ın açıklaması;

Seçimler tam bağımsız Türkiye'nin inşası için vesile olacak. TBMM'de katkı sunmak istediğimizi paylaştık. Bugün Başkanlık Kurulu'nda değerlendireceğiz. Bugünkü toplantımızdan sonra AK Parti'yi ziyaret etmeyi planlıyoruz.