Cumhur İttifakı liderleri ilk kez bir arada
Cumhur İttifakı'nda bulunan ya da dışarıdan destek veren bütün siyasi parti liderleri ilk kez bir araya geldi.
Gündem 10.04.2023, 16:35 10.04.2023, 16:37
Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerin liderleri ilk kez TCG Anadolu Gemisinin güvertesinde bir araya gelerek birlikte kameralara el salladı.
İttifak liderleri Türkiye'nin en büyük savaşı gemisi ve aynı zamanda dünyanın ilk SİHA gemisi olan TCG Anadolu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim töreninde buluştu.
Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerin liderleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, DSP Genel Başkanı Mustafa Önder Aksakal ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici bir araya geldi.
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|26
|63
|2. Beşiktaş
|27
|55
|3. Fenerbahçe
|25
|54
|4. A.Demirspor
|27
|48
|5. Başakşehir
|26
|45
|6. Trabzonspor
|27
|44
|7. Kayserispor
|27
|44
|8. Konyaspor
|27
|36
|9. Karagümrük
|25
|34
|10. Alanyaspor
|27
|32
|11. Kasımpaşa
|27
|32
|12. Sivasspor
|27
|31
|13. Antalyaspor
|26
|29
|14. Ankaragücü
|26
|28
|15. Gaziantep FK
|27
|25
|16. Giresunspor
|26
|24
|17. İstanbulspor
|26
|24
|18. Ümraniye
|27
|23
|19. Hatayspor
|26
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|30
|63
|2. Eyüpspor
|30
|57
|3. Sakaryaspor
|30
|55
|4. Rizespor
|29
|54
|5. Pendikspor
|29
|53
|6. Bodrumspor
|29
|48
|7. Keçiörengücü
|29
|47
|8. Göztepe
|29
|47
|9. Manisa FK
|29
|45
|10. Boluspor
|29
|44
|11. Bandırmaspor
|29
|44
|12. Tuzlaspor
|29
|34
|13. Altay
|30
|31
|14. Erzurumspor
|29
|27
|15. Altınordu
|29
|26
|16. Adanaspor
|30
|25
|17. Gençlerbirliği
|29
|24
|18. Denizlispor
|30
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|30
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|30
|73
|2. M.City
|29
|67
|3. Newcastle
|29
|56
|4. M. United
|29
|56
|5. Tottenham
|30
|53
|6. Aston Villa
|30
|47
|7. Brighton
|28
|46
|8. Liverpool
|29
|44
|9. Brentford
|30
|43
|10. Fulham
|29
|39
|11. Chelsea
|30
|39
|12. Crystal Palace
|30
|33
|13. Wolves
|30
|31
|14. West Ham United
|29
|30
|15. Bournemouth
|30
|30
|16. Leeds United
|30
|29
|17. Everton
|30
|27
|18. Nottingham Forest
|30
|27
|19. Leicester City
|30
|25
|20. Southampton
|30
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|27
|71
|2. Real Madrid
|28
|59
|3. Atletico Madrid
|28
|57
|4. Real Sociedad
|28
|51
|5. Villarreal
|28
|47
|6. Real Betis
|28
|45
|7. Athletic Bilbao
|28
|40
|8. Osasuna
|28
|38
|9. Rayo Vallecano
|28
|37
|10. Celta Vigo
|28
|36
|11. Girona
|27
|34
|12. Mallorca
|28
|34
|13. Sevilla
|28
|32
|14. Cadiz
|28
|31
|15. Getafe
|28
|30
|16. Almeria
|28
|30
|17. Real Valladolid
|28
|29
|18. Valencia
|28
|27
|19. Espanyol
|28
|27
|20. Elche
|28
|13