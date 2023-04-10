Cumhur İttifakı liderleri ilk kez bir arada

Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerin liderleri ilk kez TCG Anadolu Gemisinin güvertesinde bir araya gelerek birlikte kameralara el salladı.

İttifak liderleri Türkiye'nin en büyük savaşı gemisi ve aynı zamanda dünyanın ilk SİHA gemisi olan TCG Anadolu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim töreninde buluştu.

Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerin liderleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, DSP Genel Başkanı Mustafa Önder Aksakal ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici bir araya geldi.