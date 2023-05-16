Cumhur İttifakı liderleri Beştepe'ye çıkıyor
Cumhur İttifakı liderleri Beştepe'ye çıkarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek.
Gündem 16.05.2023, 13:25
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ittifak ortaklarıyla ayrı ayrı görüşecek.
Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile bugün Ankara'da saat 16.00'da bir araya gelecek.
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