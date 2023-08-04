Cuma çıkışı önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrasında gazetecilerin sorularını cevaplarken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ağustos ayı içerisinde Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceğini ifade etti.

Tahıl ambarı olarak nitelendirilen Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş dünyayı tahıl krizine soktu.

Türkiye'nin arabuluculuğunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yürüttüğü yoğun diplomasi trafiği meyvesini verdi ve taraflar İstanbul'da masaya oturdu.

Yapılan Tahıl Koridoru Antlaşması'yla olası bir gıda krizinin önüne geçildi.

Uzun süredir devam eden antlaşma sona erdi ve bundan sonra ne olacağı merak edilmeye başlandı.

Erdoğan ve Putin telefon görüşmesi

Konuya ilişkin olarak geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rus mevkidaşı Vladimir Putin, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Girişimi "barış köprüsü" olarak tanımlayan Erdoğan, anlaşmanın devam etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Katar merkezli Al Jazeera, Putin'in Erdoğan'dan, Afrika'ya tahıl ihracı konusunda yardım istediğini yazdı.

Kremlin'in açıklamasına işaret edilerek, "Türkiye ve diğer ilgili ülkelerle bu meseleye ilişkin istek ifade edildi." denildi.

"Ağustos ayı içinde bu ziyaret gerçekleşecek"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gazeteciler tarafından Putin ile ilgili sorulan soruya yanıt veren Erdoğan, Rus mevkidaşının ziyaretiyle ilgili, "Henüz tarih netleşmedi. İstihbarat Başkanım Dışişleri Bakanım gerekli görüşmeleri yapıyor. Ağustos ayı içinde bu ziyaret gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.

"Rusya ile aynı çizgideyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Putin'in Afrika'ya tahıl sevkiyatına ilişkin görüşleriyle ilgili de konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin şunları söyledi:

Biz bu konuda Rusya ile aynı çizgideyiz. Rusya'dan Karadeniz koridorundan gelecek tahılların bizde una çevrilmesi, buradan fakir Afrika ülkelerine, az gelişmiş ülkelere de bunların naklini yapacağız.

Şu anda bile biz Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız olarak bu adımları atmaya, desteğimizi yapmaya devam edeceğiz. Fransa'nın bu yaptığı iş ilk değil. Cezayir'de, Ruanda'da yaptığı uygulamalar dünyanın kayıtlarında mevcut.

Altın sevkini, uranyum sevkini Fransa'ya durdurmuş durumdalar. Bu yıllardan beri bu ülkelere yapılan zulmün karşılığıdır. Bizler de onlarla olan olumlu ilişkilerimizi devam ettirmeye çalışıyoruz.