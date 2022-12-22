banner38

"Cudi Dağı'nda terörist kalmadı"

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Cudi Dağı, teröristlerden tamamen temizlendi mi?" sorusuna, "Cudi Dağı'nı temizledik. 'Ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz.' dediğimiz 8 terörist vardı, bu 8 teröristi temizledik. Cudi Dağı'nın, teröristlerin kullandığı Tuşimiya bölgesinde barınan 8 teröristi temizledik. Şu an için Cudi Dağı'nda barınan terörist yok." yanıtını verdi.

Gündem 22.12.2022, 17:21
"Cudi Dağı'nda terörist kalmadı"

Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı'ndaki (GAMER) Jandarma Harekat Merkezi'nde basın açıklaması yaptı.

Ersoy, terörle mücadele kapsamında Kıran, Kapan, Yıldırım, Eren ve Eren Abluka operasyonlarının yapıldığını hatırlatarak, bu sayede ülke içerisindeki terörist sayısının 100'lü rakamlara kadar düşürüldüğünü söyledi.

Son olarak Cudi Dağı Tuşimiya Deresi bölgesinde Eren Abluka Sonbahar-Kış-17 Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu'nun başlatıldığını belirten Ersoy, bu kapsamda 7'si ölü, 1'i sağ olmak üzere 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini anımsattı.

Mehmet Ersoy, Amanoslar ve Tendürek Dağı gibi Cudi Dağı'nın da teröristlerden temizlendiğini ifade ederek, "Bundan sonra da aynı kararlılık, hassasiyet ve duyarlılıkla sınırlarımızın içinde 29 Ekim 2023 tarihine kadar, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına girerken tek bir terörist kalmama hedefimizi gerçekleştirmek adına Jandarma Genel Komutanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve kahraman korucularımızın yoğun emekleri, gayretleriyle bu mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

"2023'te Türkiye içerisinde, dağlarında tek bir terörist kalmamıştır müjdesini paylaşacağız"

Operasyonlara, Kara Kuvvetleri Komutanlığının Atak helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçaklarının destek vermeyi sürdüreceklerini kaydeden Ersoy, "Gerek teknolojik imkan ve kabiliyetlerimiz gerek kuvvetlerimizin bugüne kadar elde ettiği tecrübeler gerekse istihbarat unsurlarımızın tamamının yoğun çalışmasıyla tam bir uyum, işbirliği ve koordinasyon içinde, Allah'ın izniyle 2023 yılında Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde, dağlarında tek bir terörist kalmamıştır müjdesini paylaşacağız." diye konuştu.

"Şu an için Cudi Dağı'nda barınan terörist yok"

Ersoy, "Cudi Dağı, teröristlerden tamamen temizlendi mi?" sorusuna, "Cudi Dağı'nı temizledik. 'Ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz.' dediğimiz 8 terörist vardı, bu 8 teröristi temizledik. Cudi Dağı'nın, teröristlerin kullandığı Tuşimiya bölgesinde barınan 8 teröristi temizledik. Şu an için Cudi Dağı'nda barınan terörist yok." yanıtını verdi.

İçişleri Bakanlığı operasyon görüntülerini paylaştı

Öte yandan İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka Sonbahar-Kış-17 Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu'nda güvenlik güçlerinin teröristleri etkisiz hale getirdiği görüntüleri paylaştı. Görüntülerde, Atak helikopterlerinin, bu operasyonda ilk kez gerçekleştirdiği, sarp yamaçlarda havada hareketsiz kalarak teröristleri ateş altına aldığı anlar da yer aldı.

Bakanlık, operasyon kapsamında teröristlerin kullandığı 4 sığınak ve 9 mağaranın kullanılamaz hale getirildiğini açıkladı. Ayrıca 40 kalaşnikof piyade tüfeği, 5 M-16 piyade tüfeği, Zagros keskin nişancı tüfeği, RPG-7 roketatar, tabanca, 13 piyade tüfeği şarjörü, 21 bin 285 biksi makinalı tüfek mühimmatı, 19 el bombası, 2 silah üstü termal kamera, 3 el dürbünü, gece görüş dürbünü, 9 EYP, 2 telsiz ile 400 kilogram gıda malzemesinin ele geçirildiği bildirildi.

Kaynak: AA
#Cudi Dağı #terörist #Mehmet Ersoy
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 17 38
2. Samsunspor 17 29
3. Pendikspor 17 29
4. Bodrumspor 17 29
5. Rizespor 17 29
6. Keçiörengücü 17 29
7. Bandırmaspor 17 28
8. Manisa FK 17 27
9. Boluspor 17 27
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 17 24
12. Altay 17 21
13. Erzurumspor 17 20
14. Adanaspor 17 18
15. Tuzlaspor 17 16
16. Ö.K Yeni Malatya 17 15
17. Altınordu 17 12
18. Denizlispor 17 12
19. Gençlerbirliği 17 7
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4
banner23