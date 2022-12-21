Cübbeli Ahmet Hoca Sagopa Kajmer'den özür diledi

Cübbeli Ahmet Hoca, bir dönem cemaatinde yer alan rapçi Sagopa Kajmer ile ilgili konuştu. Cübbeli Ahmet Hoca, YouTube hesabından yayınladığı videoda rapçiyle ilgili, "O kardeş geldi, gitti. Ailecek evine de gittik, geldik. Bayağı bir muhabbet hasıl oldu. Hatta Risalei Kudsiyye'den şarkı yaptı. Fakat sonra bizim de kabahatimiz şöyle olabilir. Bizi bir kere görmeye geldi. Aşağıdaki bazı arkadaşlar "müsait değil" demişler ya da ben mi "müsait değilim" gibi bir şey mi dedim, duydu, bilmiyorum. Öyle bir şey oldu. Aklımda böyle bir şey var. O orada hassas bir yapıya sahip olabilir. Öyle bir darılma durumu oldu. Ondan sonra tamire kalktık ama tamir edemedik. Kabul etmedi" ifadelerini kullandı.

Sagopa Kajmer'den yine özür dileyebileceğini söyleyen Cübbeli Ahmet Hoca, "Ama biz onun aleyhine bir şey konuşmadık. Benim hakkımda, 'Biz onunla arkadaşlık ettik, gittik, geldik, özel muhabbetimiz oldu, o bana iyi ahlaklı davranmadı' diye bir şeyi varsa şahsım adına özür de dilerim. Hakkımı da helal ederim. Benim aleyhime konuştuysa da helal ederim, ben bunu gündem yapmadım ve yapmam" dedi.

Kaynak: Gazete Duvar