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Çorum Valisi Çiftçi'den İskilipli Atıf Hoca cevabı

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, İskilipli Atıf Hoca'nın vefat yıl dönümünde anılmasına tepki gösteren çevrelere sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla cevap verdi. Çiftçi, yaptığı paylaşımda "İskilipli Atıf Efendi, Merhum Necip Fazıl Kısakürek Üstadımızın tabiriyle, 'son devrin din mazlumlarından' biridir ve bu sıfatla rahmetle anılmayı hak etmektedir." ifadelerini kullandı.

Gündem 05.02.2022, 23:34
Çorum Valisi Çiftçi'den İskilipli Atıf Hoca cevabı

Çorum Valisi Mustafa Çifçi'nin paylaşımı ve pylaşımda kullandığı ifadeler şöyle:

"31.07.1922 tarihinde 29 sayılı kanunla kurulan Ankara İstiklal Mahkemesi, meşhur üç Ali'lerden ve Dr. Reşit Galip'ten oluşuyordu. Mahkemenin tek hukukçu üyesi Savcı Necip Ali'ydi. İstiklal Mahkemeleri asker kaçaklarını, askeri ve siyasi casusluk yapanları, Hıyanet-i Vataniyye Kanunu'na tabi suçları (TBMM'nin otoritesini ve meşruiyetini kabul etmeyenler, saltanatın ilgasına dair kanuna muhalefet edenler, dini ve mukaddesatı siyasete alet etmek için cemiyet kuranlar, kılık-kıyafet ve şapka kanununa muhalefet edenler vatan haini sayılmıştır.) rüşvet alan ve vurgunculuk yapanları, memuriyet görevini kötüye kullanıp halka zulüm ve kötü muamele yapanları yargılamak ve cezalandırmak maksadıyla kurulmuşlardır. Mahkeme kararlarına karşı temyiz yolu kapalıdır, avukatla savunma yapmak mahkemenin iznine tabidir, şüphe sanık lehine değil aleyhine değerlendirilir, sanığın suç işlediğine dair mahkemenin kanaat getirmesi cezalandırılması için yeterlidir. Yapılan yargılama sonucu Savcı Necip Ali, İskilipli Atıf Efendi için Şapka İktisası Hakkında Kanun'a muhalefetten dolayı üç yıl kürek cezası talep eder, mahkemenin hafifletici sebepleri, sanığın lehine hükümleri göz önünde bulundurup daha hafif bir ceza takdir etmesi beklenirken mahkeme heyeti idam kararı verir." hatırlatmasında bulundu.

Son devrin din mazlumu

Uğur Mumcu'nun 11 Kasım 1992 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde, "İstiklal Mahkemeleri 'mahkeme' sayılmazlar. Bunlar savaş ve ihtilal dönemlerinde rastlanan anti-demokratik infaz kurullarıdır." yorumunu yaptığını hatırlatan Vali Çiftçi, "Bu şekilde haksız-hukuksuz yapılan muhakeme sonucu idama mahkum edilen İskilipli Atîf Efendi, Merhum Necip Fazıl Kısakürek Üstadımızın tabiriyle, 'son devrin din mazlumlarından' biridir ve bu sıfatla rahmetle anılmayı hak etmektedir. Bizim yaptığımız da sadece bundan ibarettir. Rahmetli Sezai Karakoç Üstadımızın dediği gibi: 'Onlar sanıyorlar ki, biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak, tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak..."

#iskilipli atıf hoca #Mustafa Çiftçi #Çorum
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