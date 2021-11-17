banner38

Çocuklara dijital koruma: Bin 298 içerik engellendi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın oluşturduğu Sosyal Medya Çalışma Grubu, sanal dünyada çocuklara yönelik risklerin izini sürdü. Yapılan taramalarda bin 298 içerik sakıncalı bulunup müdahale edildi. Engellenen içerikler arasında Mariam oyunu ile çeşitli YouTube kanalları da var.

Gündem 17.11.2021, 07:49 17.11.2021, 07:52
Çocuklara dijital koruma: Bin 298 içerik engellendi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukları internet ortamındaki her türlü tehdide karşı korumak için sakıncalı içeriklerin izini sürüyor. Bakanlığın, çocukların dijital ortamlarda karşılaşabilecekleri tehditleri tespit etmek, koruyucu ve önleyici tedbir almak amacıyla kurduğu Sosyal Medya Çalışma Grubu, yaptığı taramalar sonucunda bin 298 içeriği sakıncalı buldu. Tespit edilen içerikler hakkında yargı mercilerine başvuru yaparak içerik engelleme/kaldırma talebinde bulunan Bakanlık, konusu suç teşkil eden hususlarla alakalı olarak da suç duyurusunda bulunuyor.

ORTAK HAREKET

Sosyal Medya Çalışma Grubu’nca yapılan tespitler üzerine kurumlar arası mücadele ve müdahale sürecinde ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve RTÜK ile işbirliği halinde hareket ediliyor. Çocuk ihmal ve istismarını içeren içerikler adres tespiti ve URL adresi tespiti maksadıyla EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’na bildirildikten sonra hem hukuki süreç hem de içerik kaldırma süreci eş zamanlı olarak başlatılıyor.

ENGELLENEN İÇERİKLER

Yayından kaldırılan paylaşımların birçoğunda çocukların yaş ve gelişimleri ile uyumlu olmayan cinsel içerikler bulunuyor. Engellenen içerikler arasında şunların olduğu belirtildi: “Çocuklara psikolojik baskı uygulaması, korku, umutsuzluk ve çaresizlik içerisinde bırakması, intihara özendirecek neden olabilecek Mariam oyunu. Aile ve toplum yapısını bozan, genel ahlak kurallarına aykırı ve çocuk cinsel istismarı içeren ifadelerin yer aldığı, ‘Gerçek Hikayeler, Hayatın Penceresi Kanalı, İşte Benim Hikayem, Hikayem Bitmedi’ YouTube kanalları.”

#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Yorumlar (0)
11
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6