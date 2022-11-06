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Çocuklar köpek korkusundan okula gidemiyor

Bitlis’te köpeğin ısırdığı ve kuduz teşhisi konulan 10 yaşındaki Mustafa Erçetin’in tedavisi Ankara’da sürüyor. Başı boş köpeklerin korku saldığı Göldüzü Köyü’nün Muhtarı Halis Uruçlu, “Köyümüz 600 haneli ve bizim köy de çok dağınık. Çocuklar köpeklerin korkusundan okula gidemiyor” dedi.

Gündem 06.11.2022, 15:04
Çocuklar köpek korkusundan okula gidemiyor

Bitlis’in Adilcevaz ilçesine bağlı Göldüzü Köyü’nde sokak köpekleri adeta kabus yaşatıyor. Kuduz vakasıyla gündeme gelen köyün muhtarı Halis Uruçlu, köpekler konusunda yardım istedi. Okul servislerinin sayısının artırılması gerektiğine dikkat çeken Uruçlu, “Bu olaydan sonra Kaymakamlık ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden ekipler gelerek sokak köpeklerine aşı yaptılar. Herkesin kendine mukayyet olması gerekiyor. Elazığ’dan gelen ekiplere de bu olayı ve yaralanan çocukların durumunu anlattık. Çevredeki köpekler çok fazla” dedi.

BOŞ EVLER KÖPEKLERLE DOLU

Köyde bazı boş evlerin bulunduğuna ve bunların köpeklerle dolu olduğuna dikkat çeten muhtar, şu ifadeleri kullandı: “Sokak köpekleri köyde tek bir tavuk bırakmadı. Çocuklar köpeklerin korkusunda okula gidemiyor. Köyümüz 600 haneli ve bizim köy de çok dağınık. Evler arasında 2 kilometre mesafe var. Bundan dolayı çocuklar köpeklerin korkusundan bir yere gidemiyor. Okul için servislerinin de arttırılması gerekiyor ki herkes okula gitsin.”

DEVLET BİZE YARDIM ETSİN

Isırılan ve kuduz olmadığı belirlenen Polat Ergün’ün (9) dedesi Cemal Orak ise şunları söyledi: “Bizim çocuklar köpeklerin korkusundan okula gidemiyor. Bizim sürekli mazot almaya imkânımız yok. Arabayla götürüp getiremiyoruz. Devlet buna bir el atsın. Benim iki tane köpeğim var, aşısız. Devlet bize bir yardım etsin.”

Ciğerimiz yandı başkasınınki yanmasın

Bitlis’in Adilcevaz ilçesine bağlı Göldüzü Köyü’nde sokak köpeklerinin ısırması sonucu kuduz olduğu kesinleşen Mustafa Erçetin’in (10) Ankara’da tedavisi devam ediyor. Dede Yılmaz Erçetin umutlu bir şekilde torununun sağlığına kavuşmasını dört gözle bekliyor.

KOLUM KAŞINIYOR

“Torunumu 20 gün önce köpek ısırmıştı ve bize söylemedi” diyen Erçetin, şöyle konuştu: “Bizim ev ile torunumu köpeğin ısırdığı yer arasında 2 buçuk kilometre mesafe var. Orada çocuklar ile oyun oynamışlar. Artık köpek nasıl ısırmışsa onu bilmiyoruz bize söylemedi. Aradan belli bir zaman geçtikten sonra bana gelip ‘Dede kolum kaşınıyor’ dedi. Hemen o gece acile götürdüm. Eve geldik bir daha ‘Kolum kaşınıyor’ deyince, bu defa çocuk doktoruna götürdüm.

İLAÇ GETİRİLDİ

Çocuk doktoru baktı, ‘Bunu Hacettepe’ye kaldıracağız’ dedi. Hemen ambulans istedi. Ambulansla torunum Ankara’ya kaldırıldı. Şu anda durumu Allah’a kalmış. Allah’tan umut kesilmez. İnşallah iyi olur. Yurt dışından ilaç getirildi. Dünden beri o ilacı veriyorlar. Yetkililerden sadece bu köy için servis istiyoruz. Köyde şu an 3 tane okul servisi var. 3 tane servis toplamda 45 öğrenciyi alıyor. Ama servis ne kadar fazla olursa o kadar güvenilir olur. Bizim ciğerimiz yandı başkasının ciğeri yanmasın.”

Kaynak: Yeni Şafak
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