"Çocuk istismarı, insanlık dışı bir suçtur, sapkınlıktır"
Emine Erdoğan, 6 yaşındaki bir kız çocuğunun cinsel istismara uğradığına yönelik iddialara ilişkin, "Çocuk istismarı, insanlık dışı bir suçtur, sapkınlıktır!" ifadelerini kullandı.
Gündem 10.12.2022, 20:32
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çocuk istismarı, insanlık dışı bir suçtur, sapkınlıktır! Hiçbir dine, ahlaka, geleneğe sığmaz, mazereti kabul edilemez. Bu suçu işleyen, göz yuman, sessiz kalan herkes hesap vermelidir. Sürecin ben de takipçisi olacağım. Adaletin tecelli edeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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