Çocuk görüşme merkezleri 60 ilçede daha hizmete giriyor
Adalet Bakanlığınca, 60 ilçede daha velayet altındaki çocukların teslimi ile çocukla kişisel ilişki kurulması işlemlerinin yapılacağı çocuk görüşme merkezlerinin yarın hizmete alınmasıyla, Türkiye genelindeki merkez sayısı 198'e yükselecek.
İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında "çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması"na ilişkin yeni düzenlemelerin yürürlüğe girmesinin ardından Adalet Bakanlığınca, valilikler ve belediyelerin desteğiyle ilk olarak 11 ilde çocuk görüşme merkezi kuruldu.
Bu kapsamda, tartışmalara da neden olan "icra yoluyla çocuk teslimi"ne son veren yeni uygulama, 4 Nisan'dan itibaren Adıyaman, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Muğla, Sivas, Tekirdağ ve Uşak'ta faaliyete başladı.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın çocuk görüşme merkezlerinin sayısının artırılmasına yönelik talimatı üzerine il ve ilçelerde merkezlerin kurulması için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, çocuk görüşme merkezlerinin bulunduğu il sayısı 44, ilçe sayısı ise 94'e yükseltildi. Böylece bugüne kadar 138 il ve ilçede çocuk görüşme merkezi kullanıma sunuldu.
Merkezlerde, 4 Nisan'dan bu yana 2 bin 395 çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki işlemi yapıldı.
Çocuk görüşme merkezi, yarından itibaren 60 ilçede daha kullanıma sunulacak. Böylece, ülke genelinde merkez sayısı 198'e yükselecek. Merkezlerin 2023'ün ağustos ayına kadar yaygınlaştırılması hedefleniyor.
Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması işlemlerinde görev alacak uzmanlara süreçle ilgili yüz yüze ve çevrim içi eğitimlerin verilmesine de devam ediliyor.
Teslim işlemleri ücretsiz
Çocuk teslim işlemi, daha önce icra müdürlükleri aracılığıyla belirli bir harç ve ücret yatırılarak icra memurları ve kolluk kuvvetleri tarafından yapılıyordu.
Yeni düzenlemeyle çocuk görüşme merkezlerindeki işlemler, artık adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlükleri tarafından yerine getiriliyor. Çocuk teslimine ilişkin işlemlerde, harç ve masraf ya da başka herhangi bir ücret alınmıyor. Giderler, Adalet Bakanlığının bütçesinden karşılanıyor.
Çocukların yaş ve gelişim düzeyleri gözetilerek hazırlanan görüşme merkezlerindeki işlemler, uzmanlar tarafından zorla değil, çocukla ve taraflarla iletişim kurularak, nasıl davranmaları gerektiği konusunda rehberlik edilerek ve rızaya dayalı gerçekleştiriliyor.
Görüşme merkezlerinin ülke genelinde yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
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