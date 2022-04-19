Çocuğuna araba kullandıran babaya ceza
İstanbul Maltepe'de 11 yaşındaki çocuğuna caddede araba kullandırdığı tespit edilen babaya 3 bin 674 lira idari ceza uygulandı.
Gündem 19.04.2022, 11:10 19.04.2022, 11:13
Maltepe'de bir çocuğun ana caddede araba kullandığı görüntülerin sosyal medyada yayımlanması üzerine, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri konuyla ilgili çalışma başlattı.
Görüntülerdeki araca ait plaka bilgileri üzerinden yapılan sorgulamada, otomobilin M.D. adına kayıtlı olduğu, sürücü koltuğundaki çocuğun ise araç sahibinin 11 yaşındaki oğlu H.D. olduğu belirlendi.
Araç sahibine 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda yer alan sürücü belgesiz araç kullanımına izin vermekten dolayı 3 bin 674 lira idari ceza verildi.
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