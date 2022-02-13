Çoban kaçan hayvanlarını dronla buluyor

Mersin'in Erdemli ilçesi Dağlı Köyü'nde yaşayan Mesut Topal, üniversiteden mezun olduktan sonra ailesinin uğraştığı hayvancılık işini mesleği haline getirdi.

Topal, hayvanların sürekli olarak kaçması nedeniyle bir çoban bulmaya karar verdi. Ancak çoban çalıştırmanın hem maliyetli olması hem de çobanların kısa sürede iş bırakmaları Topal'ı farklı bir yol aramaya itti.

"Dronla işim bayağı bir kolaylaştı"

Hayvancılığı teknolojiyle buluşturmaya karar veren Topal'ın en büyük yardımcısı artık bir dron:

"Bir çoban bulayım dedim. Baktım hem maliyeti yüksek, hem de bir süre yapıp sonra kaçıp gidiyorlar. Haber geliyor köyün üstünde hayvanınız var diyorlar. Oradan ihbar gelip de biz gidene kadar hayvan görüldüğü yerde kalmıyor başka yere gidiyorlar. Gözle, kara yoluyla bulmak bayağı bir zahmetli sıkıntılı. Dron alsam dedim hem maliyeti daha düşük olur. Bununla işimiz bayağı bir kolaylaştı."

Dağın eteklerine veya mağaraya kaçan hayvanlarını dronla buluyor

Mesut Topal, artık sürüsünü oturduğu yerden idare edebiliyor:

"Dronu kaldırıyorum. Hayvan nerede? Hangi mağaraya girmiş? Hangi çalının arasına sokulmuş? Yerini tespit ettikten sonra hayvanı alıp gelmesi daha kolay oluyor. Özellikle keçilerin doğum sırasında, sancısı gelen doğumu gelen keçi evden uzaklaşmayı tercih ediyor. Kendini kuytu köşeye, inlere, mağaralara atıyorlar. Onları bulundukları yerden bulması kolay oluyor. Dron nasıl kullanılır, nasıl yönetilir? Veya bulunduğum bölgede hangi dronu almalıyım? İşte dağlık bölgede çarpar mıyım? Düşürür müyüm? Eğitimlerini hep video üzerinden izleyerek öğrendim."

Topal, ilk başlarda alaycı tepkilere maruz kalsa da hayvancılıkla uğraşan birçok kişiye örnek oldu.

Kaynak: TRT Haber