CNN ve BBC'nin "miting" şaşkınlığı

CNN Interantional ve BBC haber kanalları, AK Parti'nin "Büyük İstanbul Mitingi"ni yakından takip etti. Diğer batı medyasının yakından da takip ettiği mitingde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarihi bir kalabalığa seslenerek önemli mesajlar verdi. Erdoğan'ı dinlemeye gelen yaklaşık 1.7 milyon kişinin katıldığı mitingle ilgili izlenimlerini aktaran CNN International ve BBC şaşkınlığını gizleyemedi.

AK Parti seçimler öncesi en büyük buluşmasını İstanbul'da gerçekleştirdi.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren Büyük İstanbul Mitingi için hareketlilik başladı. Atatürk Havalimanı'ndaki tarihi buluşmaya yüz binlerce vatandaş akın etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mitinge katılan vatandaşların resmi rakamını 1 milyon 700 bin kişi olarak açıkladı.

İstanbul'da büyük coşkuyu aktaran CNN International ve BBC şaşkınlığını tarihi kalabalık karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

ABD VE İNGİLİZ BASINININ İSTANBUL ŞAŞKINLIĞI

Tarihi mitingi aktaran İngiltere merkezli BBC, "Bu miting son yıllarda dünyada ki en yüksek katılımlı şovu olabilir" yorumunda bulunurken ABD merkezli CNN International ise "21 yıllık iktidarından sonra Erdoğan'ın yaklaşık 2 milyon insanı bir meydana toplaması çok ilginç.." ifadelerini kullandı.