Cips fabrikası görüntülerinde işin aslı ortaya çıktı
Türkiye'de bir cips fabrikasında çekildiği ileri sürülen görüntülerin aslında farklı bir ülkeye ve zamana ait olduğu ortaya çıktı.
Gündem 10.07.2023, 20:05
Sosyal medyada dolaşıma sokulan bir görüntü ortalığı ayağa kaldırdı. Bir cips fabrikasında çekilen görüntülerde, cipslerin yerlere döküldüğü ve bir çalışanın da kürekle onları topladığı görüldü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'n bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, görüntülerin eski ve yurt dışında çekildiğini açıkladı.
Yapılan açıklamada, "Kamuoyunda rahatsızlığa neden olan cips fabrikası görüntülerinin güncel olmadığı, 2020 yılından beri Rus sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşıldığı tespit edilmiştir. 'Güncel ve Türkiye'de çekilmiş' algısı oluşturmak için servis edilen haberlere itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.
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