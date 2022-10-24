Cinayet zanlısı polisi şehit etti

İstanbul'da cinayet zanlısı olarak aranan 2 kişinin Silivri'de bir adreste saklandıklarının tespit edilmesinin ardından düzenlenen operasyonda çatışma çıktı. Çatışmada ağır yaralanan Komiser Yardımcısı Alim Nar kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu. Operasyonda bir polis memuru da düşme sonucu yaralanarak hastanede tedavi altına alındı. Operasyonda polise ateş açan T.T, N.T ve C.E isimli zanlılar yakalanarak gözaltına alındı.