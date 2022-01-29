Cinayet zanlılarının yakalanmasının ardından Ece Erken'den yeni paylaşım
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin aranan 11 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalandı. Ece Erken eşinin katili olduğunu söylediği zanlının kelepçeli fotoğrafını paylaşarak ''Şükürler olsun'' notunu düştü.
Sunucu Ece Erken, eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde şüphelilerin yakalanması sonrası sosyal medya hesabından yaptığı ilk paylaşımda 'Rabbim şükürler olsun, Allah'ım ne çektiysek çeksin, Allah'ım çok büyüksün çok' yazdı.
Bakırköy'de ortağı olduğu restoranda uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Beşiktaş Kulübü eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli 11 şahıs tespit edilmişti.
Yakalandılar
Operasyonda kasten öldürme eylemini gerçekleştirdiği belirtilen Kadir Yasak ve Ali Yasak'ın da aralarında bulunduğu 11 şahıs 19 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyon ile yakalandı.
Ece Erkenden paylaşım
Olay sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ece Erken, "Rabbim şükürler olsun, Allah'ım ne çektiysek çeksin, Allah'ım çok büyüksün çok” yazdı.
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