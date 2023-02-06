CİMER'de 'Deprem acil' başlığı kullanıma hazır
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, CİMER'de "Deprem acil" başlığının kullanıma hazır hale getirildiğini duyurdu.
Gündem 06.02.2023, 09:48
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan depremde devletin tüm kurumlarıyla koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.
Açıklamada, CİMER'de "Deprem acil" başlığının kullanıma hazır hale getirildiği kaydedildi.
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