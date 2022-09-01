Cihat Yaycı: Yunan S-300’leri hiçbir zaman hangarda olmadı
Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, "Hangarda dedikleri S-300’leri 2018-2019’da Rus uzmanlar eliyle S-400 seviyesine getirdiler. S-400 aldı diye Türkiye’ye yaptırım uygulanırken Yunanistan’a en ufak ses çıkarılmıyor. S-300’ler hiçbir zaman hangarda değildi” dedi.
Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (TÜRK DEGS) Başkanı, Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, Yunanistan’ın Türkiye’ye karşı düşmanca tavırlarını Yeni Şafak’a değerlendirdi. “Hangarda” denilen S-300’lerin 2018-2019 yıllarında versiyonunun yükseltildiğini anlatan Yaycı, “Rus uzmanlar gelerek versiyonunu yükseltmişlerdi. S-300’leri neredeyse S-400 seviyesine getirmişlerdi. Rusların yerleştirdiği bir silah, Ruslarla güncelleştiriliyor ve S-400 seviyesine çıkarılıyor. S-400 aldı diye Türkiye’ye yaptırım uygulanırken Yunanistan’a en ufak ses çıkarılmıyor. S-300’ler hiçbir zaman hangarda değildi” diye konuştu.
Türkiye’nin NATO’yu acil toplantıya çağırması gerektiğini kaydeden Yaycı, şunları kaydetti: “Bir NATO üyesi devletin bir NATO üyesi devlete bunu yapması kabul edilemez. Batı Trakya’da anlaşmaların, Adalar Denizi’nde gayriaskeri statüdeki adaların ihlal edildiği belirtilerek NATO acil toplantıya çağırılmalı. Taciz kayıtları NATO’ya sunulduktan sonra Yunanistan’a karşı bir karar çıkmalı.”
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