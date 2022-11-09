Cihan Kolivar tutuklandı
Televizyon programında söylediği sözler nedeniyle hakkında soruşturma açılan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Gözaltındaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Kolivar, daha sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi.
Burada nöbetçi cumhuriyet savcısı tarafından sorgusu yapılan Kolivar, tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Katıldığı televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 301/1 maddesi uyarınca "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılamak" suçundan resen soruşturma başlatılan Kolivar, tutuklandı.
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