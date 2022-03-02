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'Çiftlik Bank' davası sanıkları hakim karşısında

Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucusu oldukları gerekçesiyle tutuklanan "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın ile kardeşi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 sanık bugün hakim karşısında.

Gündem 02.03.2022, 13:59
'Çiftlik Bank' davası sanıkları hakim karşısında

Mahkeme heyeti, Mehmet Aydın'ın şirketlerinin el konulduğundaki ve şu an itibariyle olan borç alacak durumu ile menkul varlıklarının incelenmesi için dosyanın 3 kişilik bilirkişi heyetine gönderilmesini kararlaştırdı.

Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucusu oldukları gerekçesiyle tutuklanan "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın ile kardeşi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın, haklarında açılan 3 ayrı dava kapsamında yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinde peş peşe yapılan 3 duruşmaya, tutuklu sanıklar Mehmet Aydın ve Fatih Aydın, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada tutuksuz 2 sanık ile avukatları da hazır bulundu.

Söz verilen sanık Mehmet Aydın, adli emanette bulunan bilgisayarların incelenerek mağdurlarla aralarındaki görüşmelerin tespit edilmesini ve lehine olan hususların ortaya çıkarılmasını talep ettiğini söyledi.

Aydın, "Soruşturma başladıktan sonra adli emanete alınan sözleşmelerde mağdurlara sadece ana parayı ödeyeceğimi taahhüt ettim. Sunduğum delillerin mahkemece değerlendirilmesini istiyorum. Herhangi bir dolandırıcılık kastımın olmadığını, yurt dışındaki mal varlığımın da araştırılmasını istiyorum." diye konuştu.

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Ali Günay, "Yurt dışında senin ne malın var ki? Niye araştıralım biz bunu? Neyine el konuldu senin?" şeklinde soru yöneltti.

Sanık Aydın, kendisinin yurt dışından bir ses kaydı gönderdiğini anlatarak, "Zararları gerekirse yurt dışındaki mal varlığımla ödeyeceğimi söyledim. Yaklaşık 10 milyon dolarlık mal varlığıma Uruguay ve Paraguay'da el konuldu. Ben, bu el koyma işlemlerine karşı İnterpol tarafından arandığım için yasal yollara başvuramadım. Ben papara üzerinden mağdurlara yaklaşık 300 milyon lira geri ödemede bulundum. Bunun da değerlendirilmesini talep ederim." ifadelerini kullandı.

Sanık Fatih Aydın ise kardeşi Mehmet Aydın'ın teklifi üzerine kurulan şarküteride kendi aracıyla 6 ay kadar çalıştığını belirtti.

Aydın, daha sonra şarküteriyi devrettiği için ayrıldığını öne sürerek, "Bana Kıbrıs'ta şirket kuracağını söyledi. Formaliteden ortak oldum. Herhangi bir müdürlük yetkim yoktu. Suçsuzum. Tahliyemi talep ediyorum. Ayrıca burada iddianameyi okuma fırsatım oldu. Sanıkların ifadelerini okudum. Sanıkların bazıları yalan söylüyor. İftira atıyor üstüme. Beni orada bir yöneticiymişim gibi göstermeye çalıştılar. Ayrıca bazı sanıklar beraber çalıştığımızı söylemişler. Bunları kabul etmiyorum." dedi.

Mehmet Aydın'ın el konulan şirketlerinin borç-alacak durumu incelenecek

Sanık Mehmet Aydın'ın avukatı da müvekkilinin dolandırıcılık suçunu işlemediğini savunarak, bunun tespitine yönelik şirketlerin gelir ve gider durumuna ilişkin bilirkişi raporu alınmasını talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Mehmet Aydın ve Fatih Aydın'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Dava dosyasının iddianameye konu şirketlerin el konulduğundaki ve şu an itibariyle olan borç alacak durumu ile menkul varlıklarının incelenmesi için yeminli mali müşavir, muhasebeci ve bankacıdan oluşan 3 kişilik bilirkişi heyetine gönderilmesine karar veren mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Bu sırada sanık Fatih Aydın, "Duruşmada tutukluluğumuza devam diyorsunuz. Neden?" diye sordu.

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Günay, mahkeme kararında neden tutukluluk halinin devamına karar verildiğinin açıklandığını, bu karara karşı itiraz yolunun da bulunduğunu Aydın'a bildirdi.

Yeniden söz alan Aydın, "Ben Uruguay'a kaçmadım. Burada çalışma ve oturma izni aldım. Benim 3 tane çocuğum var, 8 aydır tutukluyum. Dünyanın en kötü hapishanelerinde geçirdim. Onları göremedim." diye konuştu.

Olay

Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen ve gelir getirme vaadiyle çok sayıda vatandaşın mağdur olmasına yol açan sistemin kurucusu ve iki yıldan fazla süre firari bulunan Mehmet Aydın, Türkiye'nin talebi üzerine Brezilya tarafından sınır dışı edilmişti.

"Tosuncuk" lakabıyla tanınan Aydın, 3 Temmuz 2021'de İstanbul Havalimanı'nda uçakta gözaltına alınmış, 102 mağdurun şikayeti üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklanmıştı.

Fatih Aydın Uruguay'da yakalanıp Türkiye'ye teslim edilmişti

"Çiftlik Bank" sistemine ilişkin soruşturma kapsamında "Bankacılık Kanunu'na aykırılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından firari olarak aranan Fatih Aydın, geçtiğimiz temmuz ayında Uruguay'da düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Aydın için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında iade talebinde bulunulmuş, ardından 2 Kasım 2021'de Türkiye'ye getirilmiş, sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.

83 bin 446 yıla kadar hapis cezası talebi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan Çiftlik Bank sistemine ilişkin 3 ayrı iddianamede, Mehmet Aydın ile Fatih Aydın'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" ve "ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 4 bin 449 kişiyi mağdur ettikleri gerekçesiyle 25 bin 39 yıldan 83 bin 446 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamelerde, Aydın kardeşlerin yanı sıra 18 sanık hakkında da benzer suçlardan hapis cezası talep ediliyor.

#çiftlik bank
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