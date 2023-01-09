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CHP'ye katılan eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Alaattin Aldemir'den MHP'ye eleştiriler

Alparslan Türkeş'in danışmanlarından Alaattin Aldemir, MHP'yi sert eleştirdi. Eski Ülkü Ocakları Başkanı olan Aldemir, Sinan Ateş cinayetine ilişkin olarak, "Mafya devlete hakim olmuş " dedi.

Gündem 09.01.2023, 01:42 09.01.2023, 01:45
CHP'ye katılan eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Alaattin Aldemir'den MHP'ye eleştiriler

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Alaattin Aldemir, Sinan Ateş cinayetine ilişkin konuştu. Bir dönem eski MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in danışmanlığını yapan, bir süre önce MHP’den ayrılarak CHP’ye katılan Alaattin Aldemir, Sinan Ateş suikastı sonrasında MHP'yi sert eleştirdi.

Aldemir, "Bu iş o kadar büyük ki… Mafya, devlete hakim olmuş. Biz, haydut devlet miyiz? Gri listedeyiz, kara listeye mi girelim? Bu mu Türkiye Cumhuriyeti’ne yakışan? Sadece MHP zarar görmüyor ki ortağı AK Parti de çok büyük zarar görüyor. Ben kimseyi suçlamıyorum ama bir MHP’li yetkili demeç veriyor; ‘Suskunluğumuzu bilmem ne yapmayın’. Ne yapacaksınız, hepimizi mi öldüreceksiniz” dedi.

KRT TV'ye konuşan Aldemir şunları söyledi:

"Sinan Ateş arkadaşımızın mezarının üzerine toprak atanlar belli. Mezarını kazanlar ve kazdıranlar kim ve amaçları ne? Bunu sorguladığımız zaman gerçeğe ulaşabiliriz. 

ÜLKÜCÜ HAREKET TRAVMA GEÇİRİYOR

Ülkücü hareket çok büyük bir travma geçiriyor. Bundan emin olun. Bu cinayet, yeni bir dönemin başlangıcı. Bu travma hayra sebep olacak. Ülkücü hareket de burada özgürleşecek. Türk milliyetçileri de özgürleşecek. Bir süredir çok insan dövdüler, kimse ağzını açmadı. Mesela İstanbul’da İmamoğlu’na destek veren Demokrat Ülkücüler Bildirisi’ni okuyan Recep Küçükizsiz’e saldırdılar. Ankara’da Alpaslan Türkeş Vakfı’na saldırıldı. Bunlar, bir sürecin sonucudur.

BAHÇELİ'NİN YANINDAKİLER NEDEN SUSUYOR

Bir harekette, milyonların içinde 100-200 kişi pisliğe bulaşmış olabilir. Ama bu hareketin yetkili makamlarında oturanların, bunları hukukun demir tarağıyla tarayıp dışarıya atması lazım. Atmıyor. Ülkücü hareket içinde ülkücü mafya ile mücadele eden tek benim. MHP’den ayrıldığım zaman rahmetli Rahşan Ecevit’e dediler ki ‘Ya biz mafyayı atıyoruz partiden’. Peki fotoğraf çektirdikleriniz ne iş yapıyordu? Çiçek Sevenler Derneği Başkanı mıydı, yoksa Kanarya Sevenler Derneği Başkanı mı? Biri çıkmış, Sinan Ateş arkadaşımıza, rahmetliye ‘FETÖ’ diyor. Hepimiz 40 kişiyiz, hepimiz birbirimizi iyi biliriz. Sen o alandasın, biz bu alandayız kardeşim, girme siyasetin alanına. Girersen yarın bu devlet değişir ve sonuçlarına katlanırsın. Tehdit filan etmiyorum. Bu işin ucunu bırakmayacağız biz. Takipçisi olacağım, namus, şeref sözü veriyorum.

Şimdi diyorlar ki ‘MHP susuyor’. Peki Devlet Bey ile 25 yıldır görev yapan, Devlet Bey’in partiden attığı Ülkü Ocakları eski Genel Başkanları neden susuyor? Sadece bunlar mı? Milliyetçi sivil toplum örgütleri, Türk Ocakları var, Aydınlar Ocağı var, şu var, bu var; niye susuyorsunuz? Milliyetçi akademisyenler niye susuyor? Bir akademisyen öldürülmüş burada. 

TÜRKEŞ, "İÇİMİZDE BİR EL VAR DİKKAT ET" DERDİ

Benim üzerinden CHP’ye, Selçuk Bey üzerinden de ‘ Altılı Masa’ya kumpas kurulmaya çalışıldı. O saldırı sırasında Selçuk Bey’in üzerinde silah olsaydı, saldırıya uğradığımda benim üzerimde silah olsaydı ülkücü vurmuş olacaktık, öyle lanse edilecekti. Bir tezgah var burada. Bakın, basit olaylar değil bunlar. Onun için Devlet Bey’i aşan bir akıl mı var diyorum? Çünkü rahmetli Başbuğ da derdi; ‘İçimizde bir el var oğlum, dikkat et’. O zaman anladım ki MHP’de Alpaslan Türkeş’in dışında bir MHP var. Türkeş’in kontrol edemediğini bunların kontrol ettiğini zannetmem. "

Kaynak: Milli Gazete

#alaattin aldemir #mhp #chp
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